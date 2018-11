Mija 100 lat odkąd pracujemy 8 godzin dziennie

Jak dowodzą badania, szwedzcy pracownicy, którzy pracują średnio 6 godzin dziennie, są bardziej wydajni niż np. Brytyjczycy i Amerykanie, którzy za biurkiem siedzą o kilka godzin dłużej. Nie jest to trudne do wytłumaczenia. Szwedzcy pracownicy mają "świeższy umysł", a przez to, że mają czas na odpoczynek, są mniej zestresowani. W rezultacie rzadziej chorują, na czym zyskują i firmy, i państwo.