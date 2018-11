Morawiecki tłumaczy Niemcom zagrożenie ze strony Nord Stream 2. Cytuje Lenina

- Zdziwicie się państwo, kogo zacytuję, ale Lenin powiedział kiedyś, że kapitaliści są tak chciwi, że sprzedadzą nam sznur przy pomocy, którego ich powiesimy. My Europejczycy mamy teraz płacić Rosjanom za gaz, oni zarobią ogromne pieniądze, które zainwestują w swój system zbrojenia a my poprosimy Amerykanów, by dali nam parasol bezpieczeństwa przeciwko Rosji. To jest logika tego, co mówił Lenin – tłumaczył w trakcie wizyty w Hamburgu premier. Jak dodawał, podobnie jak wszyscy mieszkający "na wschód od Odry" odrzucają stanowisko niemieckiego rządu, że Nord Stream 2 jest wyłącznie projektem biznesowym.