Na stację Orlen już nie tylko po paliwo i parówkę w bułce. Spółka chce zwiększyć sprzedaż polskich soków

Docelowo na kilka tysięcy stacji benzynowych mają trafić soki polskich producentów. Decyzja o rozpoczęciu przez PKN Orlen akcji "Pij polskie soki" została ogłoszona w tym samym dniu, gdy rząd przyjął projekty ustaw mających na celu wsparcie rolników.

- Chcemy zwiększyć wolumen sprzedaży polskich soków o 150 proc. – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek . - Dziś posiadamy ponad 1700 punktów sprzedaży w Polsce oraz ponad 1000 poza granicami naszego kraju - dodał i zapewnił, że spółka będzie starać się zdobywać nie tylko polski rynek napojów. Pomóc w tym może zaplanowane na przyszły rok przejęcie Lotosu, co powiększy sieć dystrybucyjną o kolejnych 700 punktów.

- Widzimy olbrzymi potencjał do rozwoju sprzedaży detalicznej w kierunku produktów pochodzących od polskich wytwórców. Dlatego nieustannie poszukujemy możliwości poszerzenia oferty w tym zakresie. W kontekście trudnej obecnie sytuacji polskich sadowników, zwiększenie dostępności i sprzedaży soków z polskich owoców jest dla nas oczywistym wyborem i przejawem nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego - zapewnił prezes Orlenu.

Soki, które pojawią się na "orlenach", pomogą także zwiększyć udział krajowych produktów wśród wszystkich znajdujących się na półkach sklepów przy stacjach benzynowych. Ostatecznie ich odsetek ma skoczyć z obecnych ok. 50 do 60 proc. Akcja "Pij polskie soki" to dopiero początek. Kolejnym krokiem mają być wyroby regionalne, które już pojawiają się na niektórych stacjach paliw. - Wchodzimy też w regionalne piwa - dodał Obajtek.

Poza oferowanymi przez rynkowego giganta, wadowicki Maspex, soki objęte akcją to wyroby "rzemieślnicze". Produkują je małe i średnie przedsiębiorstwa, często z długą, rodzinną tradycją. To: Bracia Sadownicy, Sok z Gór, Owocowe Smaki oraz Sad Sandomierski.

- Polski konsument staje się coraz bardziej wymagający i właśnie za tym kierunkiem podążamy. Z badania zrealizowanego wspólnie z ośrodkiem Kantar wynika, że 87 proc. polskich konsumentów preferuje wyroby produkowane w Polsce – wyjaśniła krok Orlenu dyrektor ds. handlowych Patrycja Klarecka. Akcja, która wspiera także polskich sadowników, została ogłoszona w dniu rządowej ofensywy w rolnictwie. Ministrowie zdecydowali dziś o zwiększeniu wydatków na pomoc dla poszkodowanych przez suszę oraz projekt ustawy o walce z nieuczciwymi praktykami rynkowych monopolistów. - Ta akcja pomoże także polskim producentom w sprzedawaniu swoich produktów po odpowiedniej cenie - stwierdził Daniel Obajtek.