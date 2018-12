Najbliższy wolny termin u internisty pojutrze. Lekarz może wystawić zwolnienie nawet 3 dni wstecz

W zwolnieniach lekarskich nastąpiła prawdziwa rewolucja. Od 1 grudnia lekarze nie wystawiają zwolnień papierowych, lecz korzystają w tym celu z systemu elektronicznego. Pomimo początkowego oporu części lekarzy, system działa i z dnia na dzień do ZUS-u trafia coraz mniej zwolnień papierowych.

Milion e-zwolnień od początku grudnia

Prezes ZUS Gertruda Uścińska powiedziała w niedzielę 9 grudnia, że od początku miesiąca wystawiono już 540 tysięcy e-zwolnień. 3 grudnia, czyli w pierwszy "pracujący dzień" po wejściu w życie ustawy o e-zwolnieniach, padł rekord - 150 tysięcy zwolnień elektronicznych.

Prezes ZUS i ministerstwo zdrowia od początku konsekwentnie przekonywali, że nowy elektroniczny system jest dla lekarzy prostszy, szybszy i intuicyjny. Część medyków pozostawała nieprzekonana zarówno do systemu (który potrafi się zawiesić, co wymaga od lekarza wystawienia zwolnienia w tradycyjnej formie i uzupełnienia formularza w ciągu trzech kolejnych dni, czyli oznacza podwójną pracę), jak i daty wprowadzenia zmiany. 1 grudnia to środek "sezonu chorobowego" i długie kolejki pacjentów, których trzeba sprawnie obsłużyć. Inna sprawa, że pierwotne założenia przewidywały, że e-zwolnienia zaczną obowiązywać 1 lipca 2018 r. Termin przesunięto na 1 grudnia 2018 r.

Gertruda Uścińska przyznała, że problemy z serwerami się zdarzają, ale system jest sprawny.

System nie działa, ale zwolnienie nie zginie

Bez obaw: jeżeli z jakiegokolwiek powodu lekarz nie może wystawić zwolnienia w systemie (awaria lub wizyta domowa), pacjent nie będzie musiał ponownie stawiać się w gabinecie.

Lekarz może wydrukować z systemu do 150 formularzy zwolnień i w razie niemożności skorzystania z formularza online, posłuży się wydrukiem. W ciągu 3 dni musi wprowadzić dane do systemu. Zwolnienie nie będzie aktywne, dopóki nie zostanie przepisane do systemu. Jest to zarezerwowane do sytuacji nadzwyczajnych.

E-zwolnienia mają chronić nasze pieniądze. Prezes ZUS wyjaśnia cel zmian w systemie

Z datą późniejszą lub wcześniejszą

W kontekście zwolnień lekarskich trzydniowy termin ma jeszcze jedno zastosowanie: to maksymalna liczba dni wstecz, które zwolnienie może obejmować.

Na ogół jest tak, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane w dniu badania lekarskiego i obowiązuje od tego dnia. Może się jednak zdarzyć, że lekarz jest w stanie stwierdzić, że przez ostatnie dni pacjent był już chory i niezdolny do pracy, ale nie mógł wcześniej pojawić się w gabinecie. W takiej sytuacji może wystawić zwolnienie na trzy dni wstecz. Wyjątek stanowią choroby psychiczne, które uzasadniają wystawienie na wówczas zwolnienie, może być wystawione na więcej dni przed wizytą lekarską.

System działa również w drugą stronę: zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż 4 dnia po dniu badania. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach: gdy badanie jest przeprowadzone w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy bądź w sytuacji, gdy bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy.

Wyjaśnijmy pierwszy przypadek na przykładzie ubezpieczonego, który ma już wcześniej orzeczoną niezdolność do pracy (np. do czwartku), a w trakcie zwolnienia (np. w poniedziałek) zgłasza się do lekarza z powodu pogorszenia się stanu zdrowia. W tym przypadku okres orzeczonej niezdolności do pracy może rozpoczynać się od piątku tj. od 4 dnia od przeprowadzonego badania.

Z kolei drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy ubezpieczony przychodzi na wizytę lekarską n. w piątek, po którym przypadają dwa dni wolne od pracy. Na wniosek pacjenta zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy może być wystawione w piątek, ale niezdolność – orzeczona dopiero od poniedziałku.

Trzeba pamiętać, że zasady tej nie stosujemy w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, gdyż przerwa w orzeczeniu niezdolności do pracy spowoduje utratę prawa do zasiłku.

