"Newsweek": Po co Morawiecki spotkał się z Solorzem na kilka dni przed wybuchem afery KNF?

Tygodnik pełny tekst udostępni dopiero w poniedziałek. Jednak to, co już teraz wiadomo, to fakt, że Grzegorz Kowalczyk - prawnik, którego były szef KNF Marek Chrzanowski polecał Czarneckiemu - zasiada w radzie nadzorczej Plus Banku Zygmunta Solorza-Żaka.