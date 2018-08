Prawdziwy boom na rynku nieruchości komerycjnych. "Jest najlepiej w historii"

Fot. Wlodzimierz Wasyluk Pierwsze półrocze jest rekordowe. Nie przeszkodził nawet niedzielny zakaz handlu

Za nieruchomości komercyjne w pierwszej połowie roku inwestorzy zapłacili prawie 3,9 mld euro. To ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. Mimo zakazu handlu, najlepiej radzą sobie powierzchnie na placówki handlowe.

Według analityków z firmy Walter Herz, tak dobrze na polskich rynku nieruchomości komercyjnych jeszcze nie było. W 2017 został pobity rekord, jeśli chodzi o wartość takich transakcji. A niemal na pewno w 2018 r. będzie jeszcze lepiej.

niedzielny zakaz handlu. - Umowy zawarte w segmencie handlowym opiewały łącznie na przeszło 2 mld euro. Przedmiotem prawie 30 proc. wartości kontraktów były nieruchomości biurowe - za nie kupujący zapłacili ponad 1,2 mld euro. Pozostała część wydatków, około 0,6 mld euro, przypadła na sektor magazynowy i hotelowy - czytamy w analizie firmy Walter Herz. Które nieruchomości komercyjne cieszą się największym wzięciem? Okazuje się, że te handlowe. Boomowi na takie placówki nie przeszkodził nawet- Umowy zawarte w segmencie handlowym opiewały łącznie na przeszło 2 mld euro. Przedmiotem prawie 30 proc. wartości kontraktów były nieruchomości biurowe - za nie kupujący zapłacili ponad 1,2 mld euro. Pozostała część wydatków, około 0,6 mld euro, przypadła na sektor magazynowy i hotelowy - czytamy w analizie firmy Walter Herz.

Największą transakcją w pierwszej połowie roku było przejęcie przez Griffin RE aż 28 centrów handlowych, w tym m.in. centrów M1 za około miliard euro.

Nieruchomości komercyjne. "Polska to już dojrzały rynek"

- Polska, która awansowała już w światowej opinii do miana rynku dojrzałego, korzysta ze sprzyjającej koniunktury. Grupa inwestorów, zainteresowanych naszym krajem zwiększa się z kwartału na kwartał. Szczególnie jest to widoczne w segmencie biurowym - uważa Bartłomiej Zagrodnik, prezes Walter Herz.

- Napływający do Polski inwestorzy mogą liczyć na znacznie atrakcyjniejsze stopy kapitalizacji w krajach Europy Zachodniej, które w przypadku najlepszych obiektów biurowych w Warszawie kształtują się na poziomie 5 proc., a w innych dużych miastach od około 6 proc. do 7,3 proc. Do lokowania kapitału na polskim rynku zachęcają również stawki czynszowe, które powinny rosnąć w dłuższym przedziale czasu - dodaje Zagrodnik.

