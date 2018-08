Rosyjska gazeta o Nord Stream 2: jest po to, by uzależnić Niemcy od Kremla

Fot. Sergey Guneev Nord Strem 2 krytykują zachodnie media. Teraz nieprzychylny komentarz publikuje tytuł z Rosji

- Celem budowy Nord Stream 2 nie jest nic innego, jak uzależnienie Niemiec od gazu z Rosji - to nie komentarz z zachodniej prasy, a z wpływowego w Rosji tytułu "Nowaja Gazieta".

- Cel budowy Nord Stream 2 polega na tym, by przywiązać do siebie Niemcy - pisze znana publicystka Julia Łatynina. Zaznacza, że gazociąg ma mieć znaczenie przede wszystkim geopolityczne, a nie biznesowe.- Niemcy jeszcze bardziej będą zmuszone do liczenia się z Moskwą - pisze komentatorka.

Dziennikarka pisze, że Kreml dzięki Nord Stream 2 może liczyć na łagodne podejście Niemiec, jeśli Rosja zdecyduje się na przykład " zacząć kolejną rundę wojny hybrydowej na Ukrainie" albo "dokonać kolejnej aneksji, tym razem na przykład Białorusi". Gazeta podkreśla dalej, że już teraz Niemcy są głównym w Europie dystrybutorem gazu z Rosji. Jednak zaznacza, że skończenie kontrowersyjnego gazociągu jeszcze bardziej zakotwiczy kraj w tej roli.



- Budujemy nieopłacalne gazociągi, by mieć możliwość prowadzenia wojen hybrydowych. Prowadzimy wojny hybrydowe po to, by potem uzasadnić chęć budowania nieopłacalnych gazociągów - pisze dalej w dzienniku "Nowaja Gazieta" wpływowa komentatorka.

