Nowa odsłona money.pl. Odpowiedź na potrzeby użytkowników i reklamodawców

Najpopularniejszy w Polsce serwis o finansach i biznesie ma nową stronę główną. Przeprojektowano poszczególne działy, w tym największe: „Giełda” i „Waluty”. Zmieniono font i sposób wyświetlania stron artykułowych, dodano specjalną sekcję wideo oraz zbiór narzędzi do monitorowania rozwoju sytuacji na polskim oraz globalnych rynkach.

Nowy układ strony głównej money.pl to odpowiedź na potrzeby użytkowników i reklamodawców. Najważniejsze materiały wyświetlane są w formie przewijanej rolki. Tytuły informacji umieszczone są na białym lub charakterystycznym dla serwisu, granatowym tle. Zrezygnowano tym samym z umieszczania ich bezpośrednio na zdjęciach i grafikach, co wpływa na przejrzystość przekazu. Newsfeed serwisu aktualizuje się automatycznie. Siatkę reklamową zaprojektowano zgodnie ze standardami Coalition for Better Ads. Ofertę dla reklamodawców odświeżono i uzupełniono o nowe formaty. Całość przy poprawie parametrów jakościowych.

– Po wielu miesiącach badań wśród użytkowników i partnerów biznesowych oddajemy czytelnikom nowy, lekki, intuicyjny serwis, który pozwoli lepiej, szybciej i głębiej zaglądać za kulisy życia gospodarczego i rynków finansowych. Wyczuć puls ekonomii i życia firm. Z należytą ostrością opisywać sprawy istotne dla milionów konsumentów. Rzetelność, jakość i odpowiedzialność to fundamenty warsztatu naszej redakcji, które od teraz zyskują dodatkowo czytelny, przyjazny dla oka design – mówi Mikołaj Kunica, dyrektor zarządzający i redaktor naczelny obszaru biznes w Wirtualnej Polsce.

Nowością jest również zbiór narzędzi do monitorowania rynkowej aktywności, które umieszczono w prawej części serwisu. Każdy użytkownik może stworzyć dopasowany do własnych preferencji kokpit zarządzania inwestycjami poprzez porównywanie i śledzenie spółek czy tworzenie indywidualnych portfeli. Zadaniem nowej sekcji wideo jest z kolei lepsza ekspozycja programów realizowanych przez redakcje. Do najpopularniejszych należą m.in. „Money. To się liczy” – poranne pasmo informacyjne, którego gospodarzami są dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem: Sebastian Ogórek, zastępca redaktora naczelnego, Mateusz Ratajczak i Marcin Łukasik, "Pomysł na biznes" prezentujący małe firmy, które powstały dzięki odważnej wizji twórców oraz najnowszy projekt – autorski program „Nino o biznesie”.

– money.pl to najczęściej wybierany serwis przez kadrę menedżerską i właścicieli firm. W tej grupie mamy już 25% przewagi nad bezpośrednim konkurentem. Dlatego też w nowej odsłonie pogłębiliśmy vademecum wiedzy, które jest pomocne w codziennej praktyce prowadzenia biznesu – mówi Nino Dżikija, wicedyrektor obszaru biznes w Wirtualnej Polsce.

Wraz z wprowadzeniem nowej odsłony zaplanowano działania marketingowe, które rozpoczną się 13 listopada. Formaty reklamowe online będzie można zobaczyć w serwisach Grupy WP, a także w mediach branżowych. Dodatkowo, nowy money.pl będzie prezentowany pasażerom pociągów PKP Intercity.

money.pl to najpopularniejszy w Polsce serwis o finansach i biznesie. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI we wrześniu 2018 odwiedziło go 6,8 mln realnych użytkowników. money.pl zajmuje również 1. miejsce w kategorii Biznes, finanse, prawo. Redakcja codziennie przybliża m.in. informacje biznesowe z kraju i ze świata, notowania giełdowe, kursy walut i wskaźniki gospodarcze.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: technologie, money.pl, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 4h temu GazeciarzRewelacyjna! 4h temu x-menFajna 2h temu smutnyOdpowiedź na potrzeby użytkowników i reklamodawców. Chyba głównie reklamodawców Rozwiń komentarze ( 12 )

Wybrane dla Ciebie