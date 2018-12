Paraliż w sądach. W panice ściągają kadrę - płacą 500 zł za dzień

500 zł za dzień protokołowania w Sądzie Rejonowym w Lęborku, do tego samochód służbowy z kierowcą, który dowiezie chętnego do pracy. Mail z taką propozycją dla pracowników administracyjnych słupskich wydziałów Sądu Rejonowego trafił do wszystkich wydziałów – informuje "Gazeta Wyborcza”.