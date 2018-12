strajki Krzysztof Janoś 2 godziny temu

Rzeczpospolita protestująca. Żółte kamizelki już są w Polsce

Protestują rolnicy, nauczyciele, pracownicy sądów i budowlańcy. Blokady dróg, puste szkoły, odwołane rozprawy to częste doniesienia z Polski pod koniec 2018 r. Do temperatury buntu we Francji nam daleko, ale tam też nie zaczęło się od walk z policją.

