protest Paweł Orlikowski 3 godziny temu

Podwykonawcy Astaldi rozmawiali z PKP. Na dziś koniec blokady, ale możliwa znów - przed świętami

Negocjacje podwykonawców Astaldi z PKP PLK zakończone. Protestujący nie zamierzają blokować dalej torów, choć nie doszło do porozumienia z przedstawicielami przewoźnika. Zapowiadają, że jeśli do niego nie dojdzie, to przed świętami wrócą na tory, by zatrzymać ruch pociągów - dowiedział się money.pl.

