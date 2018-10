PGNiG wykłada wielkie pieniądze. Ponad 800 mln zł za złoże w Norwegii

Fot. Lotos Zamiast gazu z Gazpromu, będzie gaz z Norwegii

PGNiG zawarł umowę zakupu udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Equinor Energy AS. Zapłaci za to 220 mln dol. Produkcja zacznie się w 2024 roku.



PGNiG kontynuuje strategię poszukiwania źródeł zastępczych dla drogiego gazu z rosyjskiego Gazpromu. Umowa, którą podpisał w czwartek PGNiG Upstream Norway AS, obejmuje zakup 30 proc. udziałów w koncesji PL044 od firmy Equinor Energy AS. Jest to równoznaczne z przejęciem 42,38 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha.

Tommeliten Alpha jest zlokalizowane na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Ekofisk. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego udokumentowane zasoby wydobywalne to: 12,8 mld m.sześc. gazu ziemnego, 5,9 mln m.sześc. ropy naftowej (około 5 mln ton) i 0,5 mln ton NGL (gazy cięższe jak etan, propan, butan). Zgodnie z tymi danymi łączne zasoby odpowiadające udziałom zakupionym przez PUN od Equinor Energy AS wynoszą ok. 52 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

Złoże Tommeliten Alpha daje możliwość dalszego zwiększenia zasobów, a koncesja PL044 posiada znaczny potencjał do prowadzenia dalszych poszukiwań złóż - wskazano w komunikacie.

Operatorem złoża jest ConocoPhillips Norway AS (udział 28,26 proc.), a pozostałymi partnerami na koncesji są Total (udział 20,23 proc.) oraz Eni Norge (udział 9,13 proc.).

Zgodnie z obecnymi planami rozpoczęcie produkcji zakładane jest w 2024 roku poprzez podłączenie złoża do istniejącej infrastruktury produkcyjnej złoża Ekofisk.

Spółka przewiduje, że złoże pozwoli zwiększyć produkcję gazu ziemnego Grupy PGNiG o ponad 0,5 mld m.sześc. rocznie w ciągu pierwszych sześciu lat produkcji. W ciągu następnych lat średnio o 0,3 mld m.sześc.

Ponadto złoże Tommeliten Alpha pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys. ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji. Zgodnie z danymi operatora, produkcja będzie trwała przez ponad 20 lat.

- Zakłada się, że wyprodukowany gaz zostanie skierowany do gazociągu Baltic Pipe, gdzie PGNiG dokonało długoterminowej rezerwacji przepustowości - podała PGNiG.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii oraz zgody rady nadzorczej PGNiG. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie do 1 lipca 2019 roku.

