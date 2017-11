Podwyżki w Biedronce to sygnał dla całej Polski. Ruszy wojna o pracownika?

Fot. materiały prasowe Już w połowie roku pracownicy Biedronki domagali się podwyżek

O 200 zł większą pensję i 200 zł wyższą premię za brak L4 oferuje Biedronka swoim pracownikom od nowego roku - dowiedział się money.pl. Powód? Na rynku brakuje rąk do pracy, a firmy dziur kadrowych nie potrafią załatać nawet Ukraińcami. Kto nie podnosi pensji swoi pracownik po prostu ich traci.

To już pewne. Biedronka od 1 stycznia podnosi wynagrodzenie swoim pracownikom. Jak czytamy w piśmie zarządu, do którego dotarł money.pl: "uwzględniając wyniki badania rynku pracy w Polsce i propozycje i opinie pracowników, oraz biorąc pod uwagę zaangażowania całego zespołu w wyniki firmy podjął decyzje dotyczące podwyższenia płac pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych od dnia 1 stycznia 2018".

Biedronka zamierza podnieść pensje w zależności od stażu pracy i braku absencji w pracy. Po podwyżce sprzedawca-kasjer dostanie 3250 zł brutto, czyli 2700 zł pensji zasadniczej i 550 zł dodatku za 100 proc. obecności w pracy. Ci z dłuższym stażem pracy będą mogli zarobić nawet 3550 zł, czyli ok. 2540 zł na rękę.

To tzw. pensje warszawskie. W innych miastach też według naszych informacji zaplanowano podwyżki. Wynoszą one 100-200 zł plus do tego wyższa premia za brak absencji. Na lepsze pensje liczyć mogą od nowego roku nie tylko kasjerzy, ale także zastępcy kierownika sklepów czy pracownicy centrów dystrybucyjnych.

"Kolejne podwyżki w Biedronce. Na sklepie 200 zł brutto, a na magazynach nawet 350 zależnie od działu. Po trzech latach pracy w centrum dystrybucyjnym będzie można zarobić: 3200 zł plus 450 zł za brak absencji plus premia" - napisał do nas anonimowo jeden z pracowników sieci.

Dotąd podwyżki w jednej z dużych sieci dyskontowych, takich jak Biedronka czy Lidl, sprawiały, że zaczynała się bitwa o pracownika. Tym razem scenariusz może być podobny. Takich braków kadrowych jak obecnie nie było bowiem prawdopodobnie nigdy w historii naszego kraju.



Biedronka rozbudowuje sieć dystrybucyjną:

- Nikt dzisiaj w Polsce nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy rynek pracownika – przyznała to zaledwie przed miesiącem sama minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zwiększa się liczba ofert pracy, na które nikt nie odpowiada. Brakuje już ponad 120 tys. etatów, a bez pracy jest zaledwie 6,6 proc. Polaków. Pracujący w Polsce Ukraińcy już naszej gospodarce nie wystarczają.

Badania Instytutu Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor, wskazują, że co najmniej jedna trzecia firm w Polsce narzeka na problemy związane z pozyskiwaniem pracowników. Rynek odmienił się na tyle, że dochodzi do sytuacji, w których pracowników "podkrada się" już pod bramą zakładu – co opisywaliśmy w money.pl.

Płace rosną w całym kraju. Jak liczyliśmy w money.pl, w skali roku mamy do czynienia z podwyżkami rzędu 7,4 proc. To oznacza, że pensje Polaków rosną najmocniej od 5 lat. Mało tego, eksperci podtrzymują wcześniejsze swoje opinie, że dotychczasowe trendy na rynku pracy będą nie tylko kontynuowane, ale ulegną wzmocnieniu. Kto nie zadba o pracownika – straci.

Poprzednia podwyżka niezadowalająca

Już w marcu tego roku pisaliśmy o planowanych podwyżkach w popularnym dyskoncie. Wówczas wyciekło pismo jednego z dyrektorów zawierające plany "zmiany wynagrodzenia pracowników".

Płace w sieci zmieniły się od kwietnia, ale jak komentował wówczas dla nas Piotr Adamczak, przewodniczący Solidarności, nie były one zadowalające dla pracowników.

Szereg obostrzeń np. dotyczące frekwencji powodowały, że podwyżki okazywały się iluzoryczne, a sam szef związkowców nazwał je "PR-owymi sztuczkami".