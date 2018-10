"Podwyższenie ratingu Polski to docenienie wysiłku rządu". Minister Czerwińska komentuje decyzję S&P

Fot. Paweł Wiśniewski

Podwyższenie przez agencję S&P ratingu Polski - do A- z BBB+ - oznacza docenienie wysiłków rządu w zakresie polityki fiskalnej - tak piątkową decyzję agencji skomentowała minister finansów Teresa Czerwińska.

- Z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję agencji S&P o podwyższeniu ratingu naszego kraju. Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt - powiedziała Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Agencja S&P zmieniła swoją ocenę Polski po prawie trzech latach. W styczniu 2016 roku obniżyła rating Polski z A- do BBB+, nadała mu wówczas perspektywę negatywną. Agencja uzasadniała obniżenie perspektywy swoją oceną zmian politycznych, jakie zaszły w Polsce. "Od wygrania wyborów w październiku 2015 r., nowy polski rząd zainicjował różne działania legislacyjne, które naszym zdaniem osłabiają niezależność i efektywność kluczowych instytucji, jak wynika z naszej oceny instytucjonalnej" - argumentowała wówczas agencja.

Minister Czerwińska w piątkowym komunikacie dodała, że cieszy docenienie wysiłków w zakresie polityki fiskalnej. - Od początku nasz rząd był zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści" - zaznaczyła minister finansów.

Standard&Poor's podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-. Perspektywa ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej. Jednocześnie agencja podwyższyła krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A-1 z poziomu A-2 oraz podtrzymała krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2.

Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich perspektywy bez zmian.

"Analitycy agencji pozytywnie wypowiadają się także nt. perspektyw rozwojowych Polski. Zwracają uwagę na silne przyspieszenie inwestycji w największych przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. Zauważają też, że rząd skutecznie reaguje na długoterminowe zagrożenia, takie jak zmiany demograficzne, m.in. wprowadzając pracownicze plany kapitałowe" - wskazano także w komunikacie resortu finansów.

