Polacy są pewni, że dostaną podwyżki. Jednak specjalnie ich to nie cieszy

Nawet co trzeci Polak uważa, że dostanie podwyżkę w ciągu następnych 12 miesięcy. Jednak nie zawsze wiąże się to z wielkim optymizmem - bo Polacy jednocześnie spodziewają się, że wzrosną im nie tylko pensje, ale i koszty życia.



Około 35 proc. zbadanych osób uważa, że ich zarobki niebawem wzrosną - to główny wniosek z badania "Portfel statystycznego Polaka", opracowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Optymizm Polaków znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim takim badaniem, które wykonano w 2015 r. Wtedy większych pensji spodziewało się zaledwie 12 proc. ankietowanych.

Jesteśmy bogatsi od Greków i niebawem przegonimy Portugalczyków.



Najbardziej podwyżek spodziewają się ci, którzy i tak już nieźle zarabiają. Najbardziej optymistyczni są jednak młodzi ludzie, w tym pracujący studenci. Niemal 80 proc. ludzi w tej grupie spodziewa się lepszych zarobków. Uczestnicy badania z jednej strony zauważają poprawę jeśli chodzi o zarobki, ale z drugiej - z niepokojem patrzą na to, jak rosą im wydatki. 61 proc. ankietowanych przyznaje, że koszty życia znacząco im wzrosły od 2015 r. Połowa przebadanych w ankiecie KRD osób uważa, że wydatki im wzrosną w ciągu najbliższego roku. Najbardziej obawiają się tego osoby nieźle zarabiające, z większych miast - a więc te, które spodziewają się jednocześnie podwyżek.

Być może to właśnie z powodu spodziewanych coraz większych kosztów życia tylko nieznacznie maleje odsetek osób zaciągających kredyty i inne zobowiązania finansowe. Obecnie jest to 13 proc., a w 2015 r. było to 15 proc.