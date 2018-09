Polska chce być bramą do Azji. Taki plan ma rząd

Szef Ryanaira, Michael O’Leary, stwierdził, że CPK będzie "błyszczącą katedrą w szczerym polu",

Jeszcze nie powstał, a już są co do niego wielkie plany. O czym mowa? O Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rząd chce, aby było to kluczowe połączenie z Azją.

Na CPK Polska wyda 35 mld dolarów. Za te pieniądze powstanie port lotniczy zdolny obsłużyć 45 mln pasażerów. Większego lotniska w naszej części Europy nie ma.

- Chcemy stworzyć hub dla pasażerów z tego regionu, którzy dziś, aby odbyć dalsze loty, muszą lecieć przez Niemcy, Francję lub Wielką Brytanię – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dodał, że jedną z największych zalet planowanego lotniska jest jego położenie, bo Polska jest na wschodniej flance UE, co naturalnie sytuuje ją w roli bramy Wspólnoty na Wschód i "inne części świata".

Przymusowe wysiedlenia pod Centralny Port Komunikacyjny? Wild: "To byłaby moja porażka"

Plany budowy CPK napotykają jednak na krytykę. Nie tylko zresztą w kraju. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, stwierdził, że CPK będzie "błyszczącą katedrą w szczerym polu", której Polska zupełnie nie potrzebuje.

Wild twierdzi jednak, że projekt będzie zyskowny już przy dwóch pasach startowych i jednym terminalem.

Ale najpierw nowy port lotniczy musi powstać. Już w pierwszej fazie będzie kosztował 5 mld zł. Dlatego rząd zerka w stronę dalekowschodnich partnerów. – Należy docenić azjatyckie doświadczenie w budowaniu lotnisk od zera – tłumaczy Wild. Jak twierdzi, chętnych do CPK jest więcej, gdyż projekt trzeba rozważać także w wymiarze geopolitycznym.

I mimo że CPK jest tylko na papierze, to już mówi się, że celem ostatecznym jest jego dalsza rozbudowa – o dwa pasy i dwa terminale. Docelowo pozwoli to na obsługę 100 mln pasażerów. Do portu doprowadzone zostaną także tory, co wymaga dodatkowych 40 mld zł. W przyszłości 70 proc. wszystkich długodystansowych pociągów ma przejeżdżać przez dworzec przy CPK.

