Jacek Bartosiak pokieruje spółką odpowiedzialną za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego

Jacek Bartosiak, prawnik i ekspert od geopolityki, stanie na czele spółki odpowiedzialnej za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nieoficjalne informacje money.pl o jego nominacji potwierdziło w środę ministerstwo infrastruktury.



O Bartosiaku jako o mocnym kandydacie na szefa spółki pisaliśmy już wcześniej.



Dr Bartosiak jest członkiem zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. CPK. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

W mediach często występuje jako ekspert do spraw geopolityki. Działa też w The Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego, gdzie zajmuje się geostrategią, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki.

W swojej pracy doktorskiej pisał o sytuacji geostrategicznej USA i Chin na zachodnim Pacyfiku. Często wypowiada się w mediach jako ekspert w podobnych sprawach.

- Jako członek zespołu doradczego miał swój ogromny udział w przygotowaniu i opracowaniu wizji i misji CPK. Ten jego udział był tak znaczny, że jesteśmy spokojni o wyzwania, przed jakimi ten projekt stoi. Jesteśmy pewni, że stawi im czoła z sukcesem - mówił o Jacku Bartosiaku Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK, podczas środowego Impact mobility rEVolution'18 w Katowicach.

Centralny Port Komunikacyjny. Co ze wsparciem unijnym

O powołaniu spółki celowej, która ma zbudować port lotniczy i otaczającą go infrastrukturę, rząd informuje już od kilku miesięcy. Pierwotnie skład zarządu miał być ogłoszony w lipcu.

- Wyszliśmy z założenia, że lepiej poświęcić więcej czasu na ustalenie składu i struktury, perspektyw finansowych spółki. To następuje bez szkody dla tempa prac nad projektem. We współpracy z PFR przeprowadzamy analizy, we współpracy z PPL przygotowujemy prognozy ruchu. Prace pełną parą wystartują po powołaniu spółki - wyjaśniał pod koniec sierpnia Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny - nowe lotnisko usytuowane między Łodzią a Warszawą - ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Centralny Port Komunikacyjny. Rząd chce wydać 40 mld zł, żeby można było szybko dojechać tam pociągiem

