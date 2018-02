Polska stawia na inwestycje w Chinach. PAIH otwiera nowe biura

Fot. 陈宏宇/wikimedia (CC BY 3.0) W Polsce wciąż są branże, które mogą podbić Chiny. To m.in. sektor farmaceutyczny, biomedyczny, ale i technologiczny

Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce, aby polscy przedsiębiorcy zawojowali chiński rynek. Naszym hitem eksportowym mają być m.in. mięso, mleko, słodycze czy kosmetyki. W związku z tym agencja otwiera nowe biura: w Chengdu oraz Hongkongu.

Do tej pory PAIH skupiała się na promowaniu Polski jako miejsca idealnego na azjatyckie inwestycje, między innymi chińskie. Ten cel ma się teraz nieco zmienić: priorytetem ma być przekonanie polskich firm do eksportu produktów na tamtejszy rynek.

Szef biura PAIH w Szanghaju Andrzej Juchniewicz wskazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że dużym powodzeniem na azjatyckim rynku cieszy się polska żywność, a szanse na podbój Chin mają także słodycze, mięso oraz mleko. Potencjał na sukces mają również polskie kosmetyki.

PAIH zapowiada, że otworzy kolejne biuro w Azji - tym razem w Chengdu. Miasto jest oceniane jako "niezwykle perspektywiczne", a według Juchniewicza to właściwie jedyne miejsce w Chinach, gdzie większość mieszkańców kojarzy Polskę, m.in. ze względu na połączenie kolejowe Łódź-Chengdu. Ta lokalizacja ma dać także możliwość bezpośredniego wejścia polskich produktów i marek przez Chiny Zachodnie do innych rejonów Azji. W ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy planowane jest także uruchomienie przedstawicielstwa w Hongkongu.

Furorę spośród polskich towarów eksportowych robi także bursztyn.

- Jest kamieniem buddy, więc również pod względem kulturowym dopasowujemy się do chińskiej klienteli - powiedział PAP Juchniewicz. Wartość tego rynku to niemal 200 mln euro, a połowa produkcji wędruje za granicę, w tym również do Chin.

Przedsiębiorcy zainteresowani

Według szefa biura PAIH w Szanghaju polscy przedsiębiorcy są zainteresowani sprzedażą do Chin. W ciągu kwartału tamtejsze biuro otrzymuje ok. 150-200 zapytań o możliwość promocji na azjatyckim rynku czy udziału w lokalnych targach. Firmy zainteresowane eksportem do Azji brały udział m.in. w szkoleniach organizowanych w warszawskiej siedzibie PAIH. Chęć udziału zgłosiła wtedy ponad setka przedsiębiorców.

Juchniewicz dodał, że ważne jest też dopasowanie produktów do gustów chińskich odbiorców. Podał przykład polskich jabłek, które na ten rynek muszą być bardzo słodkie. Ważny jest m.in. także rodzaj i kolorystyka opakowań: dobrze sprzedają się tam kolory ciemne, złote, czerwone. Opakowania muszą być dostosowane do chińskiej specyfiki logistycznej.

Potencjał w nowych branżach

Juchniewicz wskazuje, że w Polsce wciąż są branże, które mogą podbić Chiny. To m.in. sektor farmaceutyczny, biomedyczny, ale i technologiczny: w obszarze cloud computing czy ITC. Według szefa biura PAIH w Szanghaju istnieje możliwość poprawy bilansu obrotów handlowych między Polską a Chinami. Wskazują na to dane China Customs.

- Rok 2017 był dla nas rekordowy pod względem eksportu polskiego do Chin na poziomie 3,3 mld dol., podczas gdy w 2016 r. było to 2,5 mld dol. - powiedział PAP.