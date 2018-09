Polskie firmy unikają osób LGBT

Fot. Marek Kuwak / EastNews Promowanie marki wśród osób LGBT nie jest w Polsce popularne. Inaczej jest na Zachodzie

Komunikacja na linii polska firma-osoba z mniejszości seksualnych to rzadkość. Gdyby firmy zechciały się otworzyć, dużo by zyskały. Zupełnie jak na Zachodzie.

Kampanie reklamowe skierowane do przedstawicieli mniejszości seksualnych w Polsce w zasadzie nie występują, choć biznes już dawno odkrył potencjał tej grupy. W Polsce jest ona wciąż ignorowana, choć, jak wynika z badania firmy Nielsen, udostępnionego „Rzeczpospolitej", aż 80 proc. konsumentów chętniej kupowałoby produkty firm, które promują równouprawnienie i różnorodność.

Czytaj także: Polak zakłada firmę. Boom na przedsiębiorczość

– O grupie LGBT mówimy zazwyczaj zbiorczo, jednak musimy pamiętać, że jest to zbiór tożsamości bardzo zróżnicowanych. W naszym raporcie wyraźnie widzimy tę rozbieżności – mówi „Rz” Magdalena Markowska, starszy analityk w Nielsen Polska oraz liderka ERG PRIDE Poland.

- Kobiety kupują więcej zdrowych i naturalnych produktów, a mężczyźni produktów do pielęgnacji, kobiety 40+ robią o wiele więcej zakupów online niż ich heteroseksualne koleżanki, zaś starsi mężczyźni LGBT+ są o wiele bardziej aktywni – dodaje Markowska.

Ogółem społeczność LGBT częściej wychodzi do klubów czy restauracji, robi zakupy w internecie oraz deklaruje większą aktywność fizyczną.

Nawet 10 proc. populacji w Polsce deklaruje swoją przynależność do mniejszości seksualnych. Dla biznesu powinna to być okazja, tym bardziej że generalnie są to gospodarstwa domowe o wyższym poziomie dochodów niż średnia.

- Zazwyczaj to po prostu dwie pensje i skoro nie ma dzieci, to automatycznie zostaje znacznie więcej na konsumpcję. Wszyscy o tym wiedzą, ale boją się wystartować z kampaniami skierowanymi do mniejszości w obawie o bojkot ze strony pozostałych grup – mówi „Rzeczpospolitej” szef jednej z marek kosmetycznych.

Zobacz też: Polskie firmy uciekają do Czech nie tylko dla pieniędzy

Otwarcie na nowe

Okazje do zareklamowania się firmy wykorzystują głównie podczas parad równości. Przy ostatniej mocno promowała się marka lodów premium Ben&Jerry, która niedawno weszła na polski rynek. Firma otwarcie manifestuje wsparcie dla społeczności LGBT.

- W Polsce 52 proc. społeczeństwa popiera związki partnerskie, a 39 proc. deklaruje poparcie dla równości małżeńskiej. Teraz nadszedł czas, aby bronić sprawiedliwych i równych praw dla wszystkich, dając politykom do świadomości, że domagamy się równości małżeńskiej – informuje firma.

„Rzeczpospolita” deklaruje, że pytania o strategię w stosunku do LGBT trafiły do wielu dużych firm i większość nie chciała o tym rozmawiać. Także Netflix, który też sponsorował Parady Równości.

- Faktycznie, do tej pory w komunikacji zewnętrznej IKEA w Polsce nie pojawiała się często ta tematyka. Kilkakrotnie natomiast przykłady rodzin LGBT pojawiały się w polskojęzycznej edycji magazynu „IKEA Family" – mówi „Rz” Katarzyna Balashov, dyrektor komunikacji korporacyjnej IKEA Retail.

– Wspieramy idee równości i różnorodności. Traktujemy je jako naturalną część naszej misji zwiększenia dostępu do informacji i wynikających z tego możliwości poprzez zmniejszanie barier dzięki technologii – wyjaśnia „Rz” biuro prasowe Google'a. Jak twierdzi, cel realizuje poprzez uwzględnianie różnorodności także wewnątrz firmy.

Personalizacja

W epoce personalizowania oferty i przekazu reklamowego kierowanego wprost do odbiorcy, firmy muszą mocniej komunikować się z konsumentami. Dotyczy to wszystkich grup. Masowe kampanie reklamowe, dla wszystkich takie same, to domena telewizji czy outdooru. Jednak, ponieważ coraz większa część reklamowego tortu przechodzi do internetu, bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie na spersonalizowany przekaz – pisze „Rz”.

Czytaj także: Polskie firmy już nie produkują w Chinach dla niskich kosztów. Płace prawie się wyrównały

Dlatego firmy coraz częściej angażują choćby sztuczną inteligencję w analizę ogromnej ilości danych, aby na bieżąco móc jak najszybciej wyciągać wnioski, jaki konsument znalazł się w zasięgu ich reklamy i z jakim przekazem się do niego zwrócić.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Już 19 września premiera książki pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy. Książka dostępna jest w przedsprzedaży w księgarniach internetowych