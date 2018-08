Fałszywe agencje pośrednictwa pracy organizują przemyt ludzi z Ukrainy. Służby prowadzą coraz więcej kontroli

Fot. PIOTR NIEMIEC/East News W pierwszym półroczu 2018 r. Straż Graniczna zweryfikowała 26,8 tys. cudzoziemców.

Grupy przestępcze podszywają się pod agencje zatrudnienia. Pod przykrywką organizują cudzoziemcom nielegalny pobyt w Polsce. Stanowi to zagrożenie nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej.

Kontrola agencji pośrednictwa pracy jest zapisana przez komendanta głównego Straży Granicznej jako jeden z priorytetów na ten rok - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Gazeta ustaliła również, że Straż Graniczna faktycznie intensyfikuje tego typu kontrole. W 2016 r. było ich 70, przed rokiem już 151, natomiast w pierwszym półroczu 2018 r. - 98.

Te działania przynoszą efekty. Jak informują służby, nie ma miesiąca bez ujawnienia grupy, która pod przykrywką agencji zajmuje się nielegalnym pośrednictwem pracy.

Jedną z takich spraw służby ujawniły w lipcu w Koszalinie. Trzy osoby usłyszały zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy.

Jak wynika z danych MSWiA, rośnie również liczba cudzoziemców objętych kontrolą legalności zatrudnienia. Z 24,4 tys. w 2016 do 47,3 tys. w 2017 r. Resort tłumaczy to koniecznością dostosowania się do obecnej skali zjawisk migracyjnych.

Tylko w I półroczu 2018 r. Straż Graniczna zweryfikowała 26,8 tys. cudzoziemców. Niemal 5,5 tys. z nich naruszyło przepisy prawa - m.in. nie mieli zezwolenia, pracowali na innym stanowisku niż było określone w zezwoleniu, pracowali bez umowy albo nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu.

Cytowany przez gazetę Krzysztof Liedel z Centrum Badań nad Terroryzmem Colegium Civitas podkreśla, że zwiększenie kontroli migrantów i bezpieczeństwa w Polsce oznacza także poprawę bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Ekspert zwraca uwagę, że przez Polskę wiedzie m.in. tak zwany bałkański kanał przerzutowy.

DGP przytacza również raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynikało, że krajowa administracja nie radzi sobie z falą zagranicznych pracowników - głównie z Ukrainy.

MSWiA zapewnia jednak, że teraz polskie służby są przygotowane na wzmożone kontrole i mają pieniądze na inwestycje. W latach 2017-2020 Straż Graniczna wyda 1,2 mld zł na sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie.

