"Praca dla Młodych" w Sejmie. PSL składa projekt ustawy

Fot. MAREK LASYK/REPORTER Bezrobocie spada, a wciąż 300 tys. młodych ludzi nie ma pracy - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ponad 100 tys. nowych miejsc pracy i dwuletnia gwarancja zatrudnienia na umowie o pracę dla osób poniżej 30. roku życia - to założenia projektu, który składa PSL. Jak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, ma on wychodzić naprzeciw oczekiwaniom poszukujących pracy.

"Bezrobocie spada, a wciąż 300 tys. młodych ludzi nie ma pracy. Wiemy jak ułatwić im start na rynku pracy" – informuje na Twitterze Polskie Stronnictwo Ludowe.

W czwartek klub złożył w Sejmie projekt ustawy "Praca dla Młodych" – poinformowała PAP Biznes. Projekt zakłada, że pracodawca, który zatrudnia osoby uczące się lub studiujące, będzie mógł liczyć na wsparcie w wysokości około 30 tys. zł.

Jak czytamy na stronach PSL, dzięki dofinansowaniu pracodawców przez państwo, młodzi będą mili szansę pokonać barierę w wejściu na rynek pracy, jaką jest brak doświadczenia zawodowego.

Z rozwiązań jakie proponuje PSL skorzystać mogliby absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat.

– Pomysł zakłada 2 lata pewnego zatrudnienia na etat dla młodych osób. Ta grupa wciąż potrzebuje wsparcia na rynku pracy – wyjaśniał Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

Posłuchaj, co o bezrobociu mówił Kosiniak-Kamysz za czasów swojej kadencji:

Jak przekonują ludowcy, środki na ten cel są w funduszu pracy – 3 mld zł jest zagwarantowane.

Propozycja nie jest nowa. Kosiniak-Kamysz, jako minister pracy i polityki społecznej już go zgłaszał w 2015 roku - o czym informowaliśmy w money.pl. – To był jeden z ostatnich moich projektów w ministerstwie. Przez ostatnie 2 lata cieszył się ogromnym powodzeniem. Warto przedłużyć go na kolejne trzy lata – zaznaczył prezes PSL.