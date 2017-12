Giełda zadowolona z premiera Morawieckiego. Koniec przeciągania liny w państwowych spółkach

Przejęcie przez Morawieckiego fotela premiera oznacza koniec walki o kontrolę nad państwowymi spółkami

Giełda zareagowała na awans Morawieckiego silnymi wzrostami. Zmiana to koniec przeciągania liny pomiędzy premierem a wicepremierem w sprawie zarządzania spółkami skarbu państwa. Rynek walutowy jakby nie zauważył, że cokolwiek się stało.

Złoty zareagował na doniesienia o wymianie w rządzie lekkim tylko podbiciem zmienności. W czwartek osłabił się do dolara o zaledwie 0,2 proc., a umocnił do euro o 0,1 proc. W piątek ruch jest dokładnie taki sam.

- Sama pierwsza reakcja rynku jest raczej pozytywna - Morawiecki jest jednak człowiekiem "z rynku", a sama zmiana tłumaczona jest również, przez obserwatorów, chęcią ocieplenia stosunków z Brukselą - podaje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Więcej dzieje się na giełdzie. Zaczęła piątek wzrostem indeksu WIG20 o 1,0 proc. Czy ten wzrost to nagroda za lepsze postrzeganie Morawieckiego w świecie gospodarczym. Nie tylko. Przecież i tak sprawował dotąd kontrolę nad zmianami.

Mateusz Morawiecki nowym premier. To on będzie nami rządził

Ważna jest jeszcze inna sprawa - istotna konkretnie dla giełdy. Trzeba pamiętać, że jeszcze niedawno premier Szydło przejmowała z rąk Morawieckiego władzę nad PZU, a więc pośrednio i nad Bankiem Pekao oraz Alior Bankiem.

Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy uznali potencjalnych kandydatów na stanowiska we władzach tych spółek za lepiej przygotowanych niż kandydatów Szydło. Akcje PZU zyskiwały na otwarciu sesji 1,0 proc., a Aliora 1,2 proc. Zyskują też akcje Banku Pekao (+0,8 proc.), ale tu rolę gra też wiadomość o potencjalnej fuzji z PKO BP. Dobrą wiadomością może być już to, że nie będzie kolejnych zmian we władzach tych firm.

Przypomnijmy też, że Szydło chciała zabrać Morawieckiemu kontrolę nad innymi spółkami, jak Azoty, czy KGHM i przekazać ją do konkretnych resortów. KGHM zyskuje w piątek 2,4 proc., a Grupa Azoty 0,7 proc.

Kwotowania WIG20 w piątek





Co więcej, Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, o którym mówi się jako o głównym konkurencie Morawieckiego, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, przygotował w październiku nawet projekt ustawy, która przekazywałaby kontrolę nad wszystkimi spółkami skarbu państwa w ręce premiera. Mianowanie Morawieckiego i przesunięcie Szydło na pozycję wicepremiera sprawia, że wewnętrzna walka na szczytach władzy o kontrolę nad spółkami została rozstrzygnięta. Na korzyść tego pierwszego.

Brak reakcji rynku walutowego wskazuje, że dla rynku ważne jest, że Morawiecki został w rządzie i nadal będzie miał pieczę nad gospodarką. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że osoba Mateusza Morawieckiego jest ważna dla postrzegania naszej gospodarki za granicą. A to przekłada się m.in. na odsetki, jakie rząd musi płacić od obligacji.

Zmiany kursu złotego do euro i dolara od czwartku





Początki co prawda miał trudne, gdy agencje ratingowe obniżały oceny naszej wiarygodności, ale później liczby, czyli dane gospodarcze, zrobiły swoje. Nadwyżka budżetowa, rekordowo niskie bezrobocie i wzrost gospodarczy czwarty największy w Europie to być może nie są tylko jego zasługi, ale i tak będą z nim kojarzone.

Przy tym Morawiecki dobrze radzi sobie na salonach w rozmowach z ważnymi osobistościami. Jako były prezes BZ WBK nabrał niezbędnej wprawy, świetnie zna angielski.