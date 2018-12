Premier Morawiecki: Zależność Polski od węgla będzie malała

Pierwszy filar, czyli człowiek – zdaniem premiera – to wypracowanie deklaracji, która ma pomagać w solidarnościowej transformacji systemów energetycznych, przemysłowych i gospodarczych poszczególnych krajów. A w procesach należy uwzględniać wszystko, co wiąże się z ludźmi.

- To jest również ten ważny kierunek działań, żeby wspierać przyrodę, naturę w Polsce i na całym świecie. To jest kierunek, który bardzo mocno promujemy - podkreślił premier Morawiecki.

Dopytywany o to, czy w świat nie wysyłamy sprzecznego sygnału, co do tego, czy Polska stawia na węgiel czy walkę z emisją CO2, premier stwierdził, że 30 lat temu Polska była w 100 proc. zależna od węgla, obecnie jest to 77-78 proc.