Projekt ustawy o zatorach płatniczych trafi do konsultacji

Szefowa resortu przedsiębiorczości podkreśliła, że te zmiany prawne to wyjście naprzeciw oczekiwaniom firm, które twierdzą, że zatory płatnicze stoją na drodze do ich rozwoju.

- Uczciwy przedsiębiorca dostarcza towar lub usługę, wystawia fakturę, a następnie odprowadza podatek. A sam, aktualnie najdłużej w Europie, oczekuje na wynagrodzenie za to, co dostarczył – podkreślała minister Jadwiga Emilewicz.

- To właśnie duzi bardzo często w Polsce kredytują się u małych. Stąd propozycja ustawy o zatorach płatniczych, która w przyszłym tygodniu trafi do konsultacji społecznych. Zachęcam gorąco do składania swoich uwag do tej ustawy – mówiła Emilewicz.