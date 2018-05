Ojciec niepełnosprawnego chłopaka ostro o propozycjach rządu. "To bełkot"

Fot. archiwum prywatne Pan Jerzy z synem i żoną (zdjecie publikujemy za zgodą rodziny)

Stopień pecha może być różny. Ale ten, który dopadł Artura był wyjątkowy.

Był jesienny dzień, nastolatek wrócił właśnie z wycieczki rowerowej na Hel. To mekka dla amatorów wszelkiego rodzaju militariów i miłośników historii. Na półwyspie w czasie wojny toczyły się ciężkie walki. Polska załoga poddała się Niemcom dopiero 2 października 1939 r. – pięć dni później niż Warszawa. A po wojnie długo był to teren zamknięty pod kuratelą wojskową. W związku z tym eksploratorzy i poszukiwacze wojennych pamiątek nie zdążyli go dobrze przeczesać.

Znalazł o jedną rzecz za dużo

Artur militaria uwielbiał. – To ja starałem się zainteresować dzieci historią. Zjeździłem z nimi Polskę, aby mogli zobaczyć najważniejsze historycznie miejsca. To było nasze ostatnie lato przed wypadkiem – mówi money.pl pan Jerzy, ojciec Artura.

Już wcześniej Artur zbierał łuski po pociskach i inne elementy, które zostawili po sobie walczący żołnierze. Traktował je jako trofeum: wiercił wiertarką maleńkie dziurki w pociskach i wieszał na ścianie pokoju. – Niestety, znalazł o jedną rzecz za dużo – mówi pan Jerzy.

Tą rzeczą był najprawdopodobniej zapalnik od bomby. Nie był to wielki obiekt. Artur nie zdawał sobie sprawy, z czym ma do czynienia. Myślał raczej, że to po prostu kolejna łuska od karabinu. Jedną ręką trzymał niewybuch, a drugą wiercił dziurkę, aby powiesić go na ścianie.

- To był taki dźwięk, jakby w sąsiednim pokoju przewrócił się fotel – opowiada o tej chwili pan Jerzy. W pokoju strat też nie było. Najbardziej ucierpiała ręka Artura. Naderwały mu się trzy palce. I to w zasadzie byłyby jego największe obrażenia. Gdyby nie jeden z dziesiątków malutkich odłamków, który trafił chłopaka tak nieszczęśliwie, że utknął w sercu. – Odłamek przepłynął do aorty płucnej. To spowodowało niedotlenienie mózgu. Syn przez rok był w śpiączce – mówi nasz rozmówca.

Od tej pory Artur cierpi na porażenie spastyczne czterokoniczynowe i ślepotę korową. Nie chodzi i nie wiadomo, czy widzi. Wymaga ciągłej opieki. Nie potrafi powiedzieć, że coś go boli albo że czegoś potrzebuje. Dopiero od niedawna, po dwunastu latach od wypadku, jest w stanie wyrazić potrzebę napicia się wody.

Żeby się z nim kontaktować, trzeba znać jego język. - Czasami powie „nie bij mnie”. To oznacza po prostu, że czuje ból lub dana pozycja jest już dla niego niewygodna i trzeba pomóc mu ją zmienić – opowiada Pan Jerzy. – Trzeba się domyślić, o co mu chodzi. Bo za każdym razem na pytanie o to, co go boli konkretnie, to odpowiada, że lewa ręka.

Życie z Arturem wymaga dyscypliny. W nocy trzeba budzić się co najmniej dwa razy, aby zmienić jego pozycję w czasie snu. To obrona przed zmorą wszystkich opiekunów osób dotkniętych niepełnosprawnością: odleżynami.

Rehabilitacja non-stop

Rodzina wstaje wcześnie rano. Najpierw Artur je śniadanie. Trwa to około godziny. Artura nie wolno pospieszać. O 8 rano przychodzi pani z opieki społecznej. Rozpoczyna się rehabilitacja.

- Do 9 w specjalnym chodziku dla dorosłych próbujemy z Arturem chodzić. Żeby to robić, potrzebne są trzy osoby. Jedna zabezpiecza z tyłu, druga z przodu, a trzecia pomaga przestawiać mu nogi. Sam tego nie potrafi. Mylą mu się po prostu lewa z prawą. Czasem zrobi krok i drugi chce robić tą samą nogą Ten ruch jest potrzebny. Choćby ze względu na ułożenie organów wewnętrznych – twierdzi pan Jerzy.

Następny żelazny punkt dnia to obiad o 13. Chyba że akurat przychodzi logopeda. Wtedy ćwiczy godzinę z Arturem. Potem od 18 do 20 jest rehabilitacja na basenie, na którą też przyjeżdża do Artura specjalista . Przed snem, po 22, są jeszcze przez pół godziny specjalne ćwiczenia. Te pan Jerzy z żoną wykonują już z synem sami.

Basen to osobna historia. Był niezbędny, żeby Artur w ogóle się ruszał. Ale chłopak chce ćwiczyć tylko, gdy temperatura wody wynosi co najmniej 32-33 stopnie. Żaden producent basenów nie chciał się podjąć takiego zadania. W końcu pan Jerzy zbudował basen sam.

- Oszczędności wszystkie na to wydałem. Pomagali mi sąsiedzi, za co bardzo im dziękuję – twierdzi. I podkreśla, że przed wypadkiem bardzo dobrze zarabiał jako kierowca. Tyle tylko, że ma na myśli nie tragedię syna, a coś, co zdarzyło się rok wcześniej. – Brałem udział w kolizji samochodów. Złamałem kręgosłup. Mam drugi stopień niepełnosprawności – tłumaczy.

Synem jednak zajmować się musi. Oznacza to także przenoszenie go z miejsca na miejsce, co jest bardzo niebezpieczne dla jego kręgosłupa. - Poruszam się bez problemu. Gorzej, kiedy mam usiąść, a potem wstać. Ja mam 1,6 m wzrostu, a mój syn 1,8. Po pięciu latach zajmowania się nim nabawiłem się przepukliny i trafiłem do szpital – opowiada.

Kręgosłup złamany, ale człowiek zdolny do pracy

Od wypadku pan Jerzy jest na rencie. To 818 zł. Czemu tak nisko? Bo urzędnicy stwierdzili, że mimo złamanego kręgosłupa pan Jerzy jest w stanie pracować. - W Polsce facetowi bez nóg powiedzą: to przecież możesz pan śpiewać w operze – mówi gorzko. – Ja nie mogę iść do pracy. Ja się muszę zajmować synem - podkreśla.

Oprócz tego rodzina pana Jerzego może liczyć na 1200 zł emerytury jego żony plus ok. 900 zł dodatku na syna. A same rachunki za prąd wynoszą średnio 300 zł za miesiąc. Nie licząc pampersów, węgla i innych rzeczy niezbędnych dla rehabilitacji Artura. Dlatego pan Jerzy cieszy się, że udało się chociaż wywalczyć sądownie od wojewody pokrycie niemal 100 proc. kosztów rehabilitantów dla syna. Ale i tak co miesiąc musi za nią płacić ok. 160-170 zł. To ważne, bo przez pierwsze cztery lata po wypadku rehabilitacji Artura praktycznie nie było. Przychodziła tylko pani z fundacji dwa razy w tygodniu, podczas gdy z takimi osobami trzeba ćwiczyć codziennie.

Pan Jerzy starał się też o dofinansowanie zainstalowania windy przy schodach do domu. Tłumaczył urzędnikom, że bez tego jego syn stanie się więźniem we własnym pokoju, gdyż ze względu na swoją chorobę nie będzie w stanie przenosić Artura. Odmówiono mu pomocy. Argumentowano, że to prywatna posesja, a taka pomoc zwiększyłaby wartość jego domu. Windę wybudował więc sam. Na szczęście, odpukać, już ponad 10 lat działa bez zarzutu.

Pytamy go więc, czego oczekuje od państwa jako niepełnosprawny i jednocześnie opiekun niesprawnego syna. - Żeby mi załatwili dentystę dla syna! – odpowiada bez wahania. Chodzi o to, że Arturowi trzeba wyrwać ósemkę. Dla osoby dotkniętej niepełnosprawnością to nie jest zwykły zabieg. Wymaga znieczulenia i pobytu w szpitalu. Termin, jaki wyznaczono Arturowi? Lipiec 2019 r.

- Bardzo popieram te panie w Sejmie. Mimo iż my możemy na ich propozycjach stracić. Bo jeśli wojewoda odbierze mi dofinansowanie rehabilitacji syna a w zamian dostanę 500 zł, to znów będę musiał walczyć o środki, żeby ją opłacić – podkreśla.

Propozycję opłaty solidarnościowej, a właściwie sposobu, w jaki się ją prezentuje, ocenia bardzo źle. Jego zdaniem pieniędzy w budżecie jest dość, trzeba tylko inaczej je wydawać. – Jeśli podatki powinny być większe, to trzeba to wytłumaczyć w inny sposób. W ten sposób skłóca się ludzi. Nazywając to „opłatą solidarnościową” rząd skłóca ludzi. Równie dobrze można powiedzieć, że idzie na strzelnice w każdym powiecie, bo przecież na ten cel też pójdą miliardy. To tłumaczenie dla małych dzieci – twierdzi w rozmowie z nami.

Panu Jerzemu i jego rodzinie nic już ostatnich dwunastu lat życia nie zwróci. – Córkę niemal wyrzuciliśmy z domu. Nie chcieliśmy, by wypadek brata zdefiniował jej życie i żeby sama zdecydowała, kim chce być. Mamy cudowne dzieci – opowiada.

A Artur ciągle ich zaskakuje. Sprzed wypadku nie pamięta prawie nic. Jedynie swoją ulubioną muzykę, czyli amerykańskie zespoły Korn i Slipknot. Na koncercie tego pierwszego Artur z rodziną był w zeszłym roku w Słupsku. – W pewnym momencie zwrócił na nas uwagę jeden z liderów zespołu. Podszedł do Artura i spytał o coś po angielsku. Ja nie zrozumiałem nic, ale Artur mu odpowiedział! Dostał od niego kostkę do gry na gitarze na pamiątkę. Radość mieliśmy nieprzeciętną.

