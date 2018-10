Policja protestuje i nie wystawia mandatów, ale na drogach jest coraz bezpieczniej

Fot. Piotr Kamiona Reporter Protest sporo kosztuje budżet, ale na drogach jest coraz bezpieczniej

Mundurowi strajkują już trzeci miesiąc. Przez akcję policji wpływy z mandatów do budżetu były w lipcu niższe o 61 proc., a w sierpniu aż o 70 proc. Mimo tego, w lato było znacznie mniej wypadków i ofiar śmiertelnych niż w zeszłym roku.



W pierwszych dwóch miesiącach protestu mundurowi nałożyli mandaty na kwotę aż o 85 mln zł niższą niż w tym samym okresie 2017 roku - podaje "Dziennik Gazeta Prawna", podając się na dane Ministerstwa Finansów.

W lipcu z mandatów do wpływy były niższe o 39,6 mln zł, natomiast w sierpniu - aż o 45,5 mln zł. W pierwszym miesiącu wystawiono o 69 proc. mniej mandatów niż w lipcu 2017 r., a w sierpniu - aż o 84 proc. mniej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

– Mam nadzieję, że dane przemówią do wyobraźni, jeśli nie ministra, to może premiera. Bo pomimo powtarzanych zapewnień o gotowości do rozmów i otwartych drzwiach mam wrażenie, że drzwi są może i otwarte, ale zdrowy rozsądek nie bardzo może się przecisnąć – mówił "DGP" Sławomir Koniuszy, szef NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach.

Resort spraw wewnętrznych i administracji odpowiada jednak, że podwyżki są i funkcjonariuszom żyje się coraz lepiej. - Dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom w lipcu 2019 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ok. 1100 zł więcej niż w 2015 r. - mówi dziennikowi biuro prasowe ministerstwa.

Mimo jednak tego, że mandatów było w tym roku znacznie mniej, statystyki jeśli chodzi o wypadki drogowe są dużo lepsze niż w 2017 r. - W lipcu na było o 8,6 proc. mniej wypadków, o 12 proc. mniej rannych i 2 proc. mniej zabitych niż w 2017 r. W sierpniu było natomiast o ponad 11 proc. mniej wypadków, o 4 proc. mniej rannych i 3 proc. mniej ofiar śmiertelnych niż rok temu - czytamy w "DGP".

