Wiceszef MSWiA do policjantów: zakończcie protest. Funkcjonariusze nawet o tym nie myślą

Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA, zaapelował do policji o zakończenie protestu. Jego zdaniem może on mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo w kraju. Policjanci odpowiadają: Nie ma mowy. I wymieniają swoje argumenty.

To niedopuszczalne – ocenia te słowa Rafał Jankowski ze Związku Zawodowego Policjantów w liście do wiceministra. Oskarża Zielińskiego, że ten chce zrzucić z siebie odpowiedzialność za katastrofalną sytuację w policji. – Nie można tego robić, bo to nie my odpowiadamy za braki kadrowe w policji ani za niskie płace i złe przepisy emerytalne – wylicza Jankowski.