Nie będzie siłowego skoszarowania funkcjonariuszy. Komenda Główna Policji dementuje informacje o alarmie

Ogłoszony alarm, policjanci siłą zamykani w koszarach, opieka wyłącznie lekarzy policyjnych, a w perspektywie wyjazd do stolicy, by pilnować porządku w Warszawie podczas Święta Niepodległości lub służba w Łodzi. Za odmowę poddania się tym rygorom – dyscyplinarka .

Siłowe skoszarowanie miałoby, według plotek, zmusić policjantów do stawienia się w pracy.

KGP dementuje wszelkie informacje, aby ”powstał plan siłowego skoszarowania funkcjonariuszy. Nie są planowane żadne alarmy, po to by ściągać siły do Warszawy na 11 listopada. Fałszywa jest również rozpowszechniana informacja, że powołane zostały sztaby kryzysowe”.