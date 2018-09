Przedsiębiorcy domagają się wyjaśnienia RODO oraz podatków

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji Przedsiębiorcy chcą jasnych informacji dot. RODO

Przedsiębiorcy chcą przejrzystego wyjaśnienia przepisów ws. RODO oraz rozliczeń podatkowych. „Narosło tyle mitów, że musimy zatrudniać specjalistów, by nam to tłumaczyli” – skarżą się przedsiębiorcy. We wtorek w Żyrardowie odbyła się konferencja dotycząca zmian w prawie.

- Uzyskałam esencję najważniejszych informacji na temat ochrony danych osobowych, które ułatwią mi samodzielne działanie w tym obszarze - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej po konferencji pani Alicja, która prowadzi w Żyrardowie ośrodek jeździecki z częścią restauracyjną - "Stajnia Sobiescy".

We wtorek w tym mieście Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zorganizowała konferencję na temat zmian w prawie.

- W sprawie RODO narosło już tyle mitów, że przedsiębiorcy są gotowi płacić firmom konsultingowym za wyjaśnienie wątpliwości i tworzenie narzędzi zabezpieczających ich przed łamaniem prawa, a te usługi są bardzo kosztowne - stwierdziła pani Alicja.

Po spotkaniu uznała, że sama może sobie pewne narzędzia ochrony danych osobowych przygotować w firmie, którą prowadzi i w której na co dzień ma do czynienia z danymi osobowymi klientów – informuje PAP.

- Moi goście wcześniej ustalają swoje wizyty. Działamy na zasadzie zamówień, spotykamy się, podpisujemy umowę, spisujemy dane, adres, nazwisko, telefon. Musimy mieć z klientami kontakt. To jest niezbędne. Mamy te dane i trzeba je zabezpieczyć - mówiła właścicielka "Stajni Sobiescy.

Z kolei dla Emilii Kunickiej, jako osoby prowadzącej biuro rachunkowe, bardzo interesujące i przydatne były informacje dotyczące "zmian w zakresie amortyzacji oraz wrzucania w koszty dużej wartości zakupów jednorazowych". Według niej, istotne były wszystkie informacje o planowanych zmianach w przepisach prawnych, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej małym i średnim przedsiębiorcom.

- Mam poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Informacje były bardzo przystępnie przekazane, prostym językiem, szybko. Część z nich to było novum dla mnie jako przedsiębiorcy. Nie wszystko jest publikowane w internecie, wiele serwisów na ten temat ma ograniczony bezpłatny dostęp, dlatego dobrze, że tu przyszłam - powiedziała PAP Emilia Kunicka.

W trakcie spotkania w Żyrardowie o zmianach w ustawach, które mają ułatwiać małym i średnim przedsiębiorcom prowadzenie działalności, mówili: p.o. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, dyrektor departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki i z-ca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Zbigniew Grzymała.

Żyrardowscy przedsiębiorcy usłyszeli m.in., że Konstytucja Biznesu wprowadza zmiany, które ułatwią im staranie się o kontrakty w ramach zamówień publicznych. Wśród planowanych zmian p.o. prezes UZP wymienił m.in. dzielenie większych zamówień na części, co umożliwia ich realizację mniejszym wykonawcom. Innym ułatwieniem jest to, że mali przedsiębiorcy mają możliwość łączenia się w spółki lub konsorcja z innymi podmiotami – informuje PAP.

- Jesteśmy w przededniu kolejnych zmian w ustawie, tak by zwiększyć atrakcyjność tego rynku dla MŚP. W listopadzie będzie opracowany nowy projekt ustawy, po konsultacjach - wyjaśnił Hubert Nowak.

Grzegorz Drzymała, zastępca dyrektora Krajowej Administracji Podatkowej, mówił, że w Konstytucji Biznesu "chodzi o to, by administracja była bardziej dojrzała, bardziej przyjazna".

- Konstytucja wskazuje, w jakim kierunku ta administracja ma iść. Mówi się o cyber-urzędzie. Trwają nad nim bardzo zaawansowane prace. To urząd, który będzie korespondował z państwem. Chcemy wykorzystać wszystkie narzędzia informatyczne, aby działać bardziej przyjaźnie - mówił Drzymała.

Konferencja "Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany" odbyła się w ramach cyklu spotkań informacyjnych, w trakcie których przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych informują o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

