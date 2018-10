"Polska to bezpieczna, atrakcyjna przystań dla inwestorów". Minister dumny po ratingu

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński liczy, że wyższy rating przyciągnie inwestorów do Polski

Agencja S&P podwyższyła rating Polski z BBB+ do A-. Z kolei Fitch utrzymała swoją ocenę wiarygodności Polski. - To czytelny sygnał dla inwestorów. Polska to dla was bezpieczna i atrakcyjna przystań - komentuje Jerzy Kwieciński.

S&P podwyższyła rating dla Polski z poziomu BBB+ (ósmy poziom ratingu ) na poziom A- z perspektywą stabilną. Fitch utrzymał A- (siódmy poziom) z perspektywą stabilną. Podobnie było w przypadku Moody's, która swoją weryfikację przeprowadziła we wrześniu, utrzymując poziom A2 (szósty poziom) z perspektywą stabilną.

Decyzje agencji ratingowych skomentował Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

- Dynamiczny i zrównoważony wzrost gospodarczy, historycznie niski poziom bezrobocia, a przede wszystkim zadowolenie Polaków, wysoko oceniających swoją sytuację ekonomiczną dowodzą, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przynosi oczekiwane efekty. Dostrzegają to również agencje ratingowe i wskazują na wysoką wiarygodność polskiej gospodarki - czytamy w komentarzu ministra Kwiecińskiego.

Zdaniem szefa resortu rozwoju i inwestycji, poprawa sytuacji gospodarczej państwa jest ściśle związana z działaniami obecnego rządu.

- Dynamiczny i zrównoważony wzrost gospodarczy, historycznie niski poziom bezrobocia, a przede wszystkim zadowolenie Polaków, wysoko oceniających swoją sytuację ekonomiczną dowodzą, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przynosi oczekiwane efekty - czytamy w komentarzu. - Skuteczne uszczelnianie systemu podatkowego i walka z mafiami VAT-owskimi przekłada się na wzrost przychodów budżetu państwa.

