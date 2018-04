Reforma emerytalna się opóźnia. Ministerstwo Finansów podało ważny termin

Fot. Aleksandra Szmigiel/REPORTER/EAST NEWS Na zdjęciu minister finansów Teresa Czerwińska.

Prawdopodobnie pod koniec maja gotowy będzie nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - przekazało w piątek PAP Ministerstwo Finansów. To zapowiedź bardzo podobna do tej, której udzielił w czwartek szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys mówił w czwartek, że projekt ustawy do Sejmu wpłynie najprawomocniej dopiero pod koniec czerwca. To zaś oznacza, że "nie ma szans", by przepisy weszły w życie - zgodnie z założeniami - 1 maja 2019 roku. Borys mówił, że termin przesunie się przynajmniej o pół roku.

- Lepiej jednak zrobić to porządnie, niż szybko. Zwłaszcza, że PPK ma też odbudować zaufanie do systemu emerytalnego nadszarpnięte przez OFE - tłumaczył.

- Sytuacja demograficzna tworzy potrzebę nowych rozwiązań emerytalnych. Najwyższa pora upowszechnić dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Dzisiaj na jednego emeryta pracują 4 osoby, a za 20 lat ta relacja będzie wynosić 1 do 1 - mówił Borys.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności. Jak pisaliśmy, pracownik, pracodawca i państwo mają wspólnie zrzucać się na emerytalną przyszłość Polaków.