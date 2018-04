Rewolucja milenialsów. Zmieniają gospodarkę

Fot. Wojciech Olkusnik/ EastNews Młodzi nie chcą pracować tak ciężko jak ich rodzice

Młoda generacja ma mało pieniędzy, ale potrzeby duże. Nie chce z nich rezygnować, więc kupuje rzeczy używane, podrabiane lub pożycza.

Młodzi nazywani milenialsami to osoby urodzone w latach 80. i 90. Jest ich ok. 10 mln. Jak wskazuje piątkowa "Rzeczpospolita", niedługo to oni zdecydują, jaki będzie model zakupów czy korzystania z usług. Może to oznaczać rewolucję na rynku.

Za wysokimi aspiracjami młodych nie nadążają jednak możliwości finansowe. Miesięcznie ich wydatki wynoszą 1,6-2,3 tys. zł. Niemal połowa tej kwoty przeznaczana jest na mieszkanie, rachunki czy dojazdy. To co zostaje, młodzi wolą wydać na rozrywkę.

Jak pisze "Rzeczpospolita", młodzi wiedzą, że będą żyć raczej na niższym poziomie niż ich rodzice. Przy skromniejszych zasobach wolą wynająć niż kupić oraz polować na okazje. 64 proc. z nich kupiło w ciągu roku coś używanego, milenialsi sięgają też po podróbki. Aż 10 proc. wolnych środków wydają na imprezy i posiłki poza domem.

