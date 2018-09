Ryanair otwiera siatkę połączeń z Ukrainy. "To największe osiągnięcie przemysłu lotniczego ostatnich lat", mówi minister

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Irlandzki przewoźnik Ryanair działa w 37 krajach. Od wczoraj także na Ukrainie

Irlandzki przewoźnik Ryanair będzie regularnie latał z Kijowa. 3 września odbył się inauguracyjny lot do Berlina. Już wkrótce rusza połączenia m.in. do kilku polskich miast.

W ceremonii powitania samolotu uczestniczył minister infrastruktury Wołodymyr Omelan i dyrektor generalny Boryspola Pawło Riabikin.

Tym samym Ukraina stała się 37 krajem, w którym działa linia lotnicza Ryanair - informuje serwis TVN24 BiS.



Szef resortu infrastruktury nie krył podziękowań dla prezydenta za to, że najpierw "otworzył Europę dla Ukraińców poprzez zapewnienie ruchu bezwizowego", a następnie zachęcił Ryanair do regularnych lotów. Inaugurację połączeń obsługiwanych przez Ryanair określił jako "największe osiągnięcie przemysłu lotniczego w naszym kraju wciągu ostatnich lat".

Przez Brexit będą problemy z lotami Ryanair?

Połączenia na tej trasie będą odbywały się cztery razy w tygodniu, ale to nie koniec nowości, bo już wkrótce do stałej siatki połączeń dojdą kolejne. Pod koniec października Ryanair będzie latał z Kijowa do Barcelony, Berlina, Bratysławy, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Londynu, Poznania, Sztokholmu, Wilna, Warszawy i Wrocławia. Bilety na te połączenia są już dostępne.

Przewoźnik szacuje, że z nowych połączeń będzie korzystać około 635 tysięcy pasażerów rocznie.

Polacy już dziś mogą w niecałe półtorej godziny dotrzeć do różnych miast Ukrainy. PLL LOT oferują rejsy do Charkowa, Kijowa, Lwowa i Odessy.

Loty do stolicy Ukrainy z Gdańska, Katowic, Lublina, Poznania, Warszawy i Wrocławia oferuje także węgierski Wizz Air.

Ponadto połączenia między Polską a naszym sąsiadem obsługuje linia Ukrainę International Airlines.

