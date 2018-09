Nowe trasy Ryanaira. 17 kierunków na lato 2019

Fot. Tomasz Gzell Michael O'Leary nie kryje zadowolenia z ekspansji swojej firmy w Polsce

Irlandzka tania linia w sezonie letnim 2019 uruchomi 17 nowych tras z Polski. W bazach w Modlinie i Krakowie pojawią się też dodatkowe samoloty.

- Ryanair z radością ogłasza rekordowy rozkład lotów z Polski na lato 2019. W naszej siatce połączeń znajdzie się 210 tras, w tym 17 nowych, m.in do tak atrakcyjnych miast jak Barcelona, Bordeaux, Hamburg czy Marsylia. Na 13 polskich lotniskach Ryanair obsłuży łącznie 12,5 miliona pasażerów, oferując loty w najniższych cenach. Ryanair nadal będzie rozwijał się w Polsce, przyczyniając się do rozwoju ruchu lotniczego i turystyki oraz tworzenia miejsc pracy - powiedział prezes Ryanaira Michael O'Leary.

O'Leary zapowiedział też, że Ryanair ma zamiar podwoić ruch lotniczy w Warszawie Modlin z 3 do 6 milionów pasażerów w ciągu najbliższych 5 lat,. Ma to przyczynić się do powstania 2250 nowych miejsc pracy.

- Niestety wzrost ruchu oraz rozwój Modlina jest niesprawiedliwie i bezprawnie blokowany przez konkurencyjne lotnisko Chopina oraz jego właścicieli, Polskie Porty Lotnicze. Ryanair złożył już w tej sprawie skargę do UE, a także wystąpił z pisemną ofertą współfinansowania lub inwestycji w każdą nową rozbudowę infrastruktury w Modlinie, niezbędnej do dalszego rozwoju lotniska, aby mogło ono skutecznie konkurować z drogim lotniskiem Chopina - dodał prezes.

W 2019 r. w bazach w Modlinie i w Krakowie mają się pojawić dwa dodatkowe samoloty, a całość tej inwestycji pochłonie 200 mln dolarów.

Pełna lista 17 nowych tras Ryanaia na lato 2019:

- Warszawa Modlin - Amman, Kijów, Lwów, Marsylia

- Bydgoszcz - Glasgow i Kijów

- Gdańsk - Barcelona i Kijów

- Kraków - Amman, Bordeaux, Hamburg, Kijów i Lwów

- Poznań - Cork, Kijów i Sztokholm

- Wrocław - Kijów

