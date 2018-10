S3 z Legnicy do Lubawki z unijnym dofinansowaniem. Jest umowa

Fot. fot. GDDKiA S3 Lubin 67-kilometrowy odcinek S3 powstanie z Legnicy do Lubawki

Prawie cztery miliardy złotych będzie w sumie kosztował cały, 67-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 z Legnicy do Lubawki. Połowę tej kwoty da Polsce Unia.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji, w poniedziałek została podpisana umowa w sprawie unijnego dofinansowania. Jej sygnatariuszami byli Przemysław Gogol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, i Agnieszka Krupa, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- S3, obok autostrady A1 i S19, to jeden z trzech filarów, na których opiera się polski system dróg prowadzących z północy na południe kraju. S3 uruchomi potencjał tkwiący w portach Szczecin – Świnoujście, gdy połączy je systemem dróg w Czechach i Austrii - mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.



67-odcinek S3, którego dotyczy umowa, biegnie z Legnicy do granicy z Czechami. Ilustracja GDDKiA

Całkowity koszt budowy 67-kilometrowego odcinka jest szacowany na prawie 3,96 miliarda złotych. Dofinansowanie UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 wyniesie prawie 1,89 miliarda złotych złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2023 r.

Zobacz też: Na drogi ekspresowe poczekamy dekadę? Brakuje ponad 3600 km

Budowany odcinek rozpoczyna się w gminie Krotoszyce, następnie trasa przechodzi przez gminy Męcinka, Jawor, Mściwojów, Paszowice, Dobromierz, Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów, Kamienna Góra i Lubawka.

Roboty na odcinku S3 od Legnicy do Bolkowa są już na ukończeniu i jesienią tego roku odcinek ten zostanie oddany do ruchu, natomiast w ramach odcinka S3 od Bolkowa do Lubawki (granica państwa) GDDKiA wybrała wykonawców robót.

Czytaj też: Premier otworzył 33-kilometrowy fragment S3

Po oddaniu do użytku tego fragmentu S3 na odcinku Legnica – Lubawka natężenie ruchu na drodze krajowej nr 8 Kudowa Zdrój – Kłodzko – Wrocław zmniejszy się o około 1000 pojazdów na dobę, z czego około 400 pojazdów to ciężarówki. Poprawią też warunki ruchu tranzytowego przy drogach krajowych nr 3 i nr 5.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl