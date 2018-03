Słynna sieć sklepów ma problemy. Padła ofiarą gigantów internetowych

Fot. Open Grid Scheduler/Flickr Dług firmy wynosi ponad pięć mld dolarów

Zdaniem amerykańskiego prezesa Toys R Us firma najprawdopodobniej zamknie swoje sklepy na terenie naszego kraju. Z warszawskiej centrali firmy dostaliśmy jednak odpowiedź, że firma nie będzie wycofywać się z Polski. O co chodzi?



Media obiegła dziś wiadomość, że Toys R Us chce zamknąć wszystkie swoje przedstawicielstwa w Ameryce. Pod szyldem firmy działa tam 800 placówek. Zatrudniają one blisko 35 tys. ludzi.

Zwijanie się sklepów popularnej marki ma związek z kłopotami, które firma przeżywa już od jakiegoś czasu. We wrześniu ubiegłego roku Toys R Us zgłosiło wniosek o upadłość. Jej dług przekraczał wówczas 5,2 mld dolarów.

Zabawkowy gigant nie wytrzymał konkurencji związanej z ekspansją sklepów internetowych, jak Amazon czy eBay. Tymczasem spółka z New Jersey w sektor e-commerce zainwestowała bardzo późno. Nie bez znaczenia jest też fakt, że obecnie tradycyjne zabawki są w odwrocie na rzecz gadżetów elektronicznych.

Co ze sklepami w Polsce? Prezes jedno, firma drugie

Wygląda na to, że zlikwidujemy nasze sklepy w Polsce, Francji, Hiszpanii i Australii – powiedział dziennikowi "The Wall Street Journal" David Brandon, prezes amerykańskiej firmy.

Co ciekawe, polska gałąź firmy jest ponoć w świetnej kondycji. Trudno jednak zweryfikować dokładnie tę informację. Sieć udostępnia bowiem tylko dane dotyczące sprzedaży marek własnych. Ta nad Wisłą w ostatnich latach systematycznie rosła. O ile w 2015 r. wyniosła ona cztery miliony dolarów, to w ostatnim roku już 5,4 mln. Ciągle jednak mówimy o kropli w globalnym ujęciu działalności firmy. Na świecie bowiem wynosi ona 1,3 mld dolarów.

O nastroje w firmie spytaliśmy pracownika jednego z oddziałów firmy w Polsce. – Dostaliśmy informację, że zawirowania nas nie dotyczą i możemy spać spokojnie. Działamy dalej – usłyszeliśmy.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele polskiego biura firmy. - To, co możemy potwierdzić, to fakt, że biznes w Polsce jest stabilny i Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. nie planuje zamykać żadnego sklepu w kraju - pisze nam w odpowiedzi na naszego maila Magdalena Kimbar, marketing manager warszawskiej centrali Toys R Us. Spółka nie chce jednaka udzielić danych na temat szczegółowych wyników finansowych sklepów w Polsce. Kimbar stwierdza tylko, że wszystkie 16 placówek jest "dobrze prosperujących" i rentownych.