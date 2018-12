Kowalczyk z siekierą i Chodakowska z maską na wojennej ścieżce. Tak celebryci walczą z trującym pyłem

Sportsmenka wpis zakończyła wezwaniem skierowanym najwidoczniej do władz krajowych i lokalnych. „Bez populizmu i bezkompromisowo trzeba tu działać”. Kowalczyk wie, co mówi, bo ma sporą skalę porównawczą.

Już lepiej... czyli źle

O to, jak ”bez populizmu i bezkompromisowo” Zakopane walczy ze smogiem, zapytaliśmy w stolicy polskich Tatr. Odpowiedź dla każdego, kto kiedykolwiek odwiedził to miasto zimą, musi być zaskakująca. Okazuje się, że... wcale tak źle nie jest.

Aktywnie, ale w maskach

W ocenie pani naczelnik ta poprawa to efekt sprzyjających warunków pogodowych oraz działań podejmowanych przez Gminę, Urząd Marszałkowski i Podhalański Alarm Smogowy. A co takiego robią w Zakopanem? W najbliższych latach 700 starych kotłów (9 mln zł dofinansowania) wymienionych zostanie na ekologiczne źródła ogrzewania. Na razie udało się wymienić 100...

Do sądu ze smogiem

- Będę robić wszystko co tylko możliwe, by zwiększać świadomość tego, że to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Będę dopingowała decydentów do większej aktywności w tym zakresie. Stawiam jednak na edukacje i budzenie świadomości. nie mam zamiaru iść do sądu z pozwem przeciwko władzom - dodaje Chodakowska.