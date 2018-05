Polskie autobusy podbijają stolicę mody. Po Mediolanie jeździ ich już 150

Fot. Solaris Bus&Coach Mediolańskie Urbino electric są napędzane osiami ze zintegrowanymi silnikami trakcyjnymi o mocy 125 kW każdy.

Liczba elektrycznych Solarisów dostarczonych w tym roku do włoskich klientów wzrosła do 22. Polski producent właśnie zakończył dostawy 10 autobusów elektrycznych do Mediolanu. Przewoźnik ATM już skorzystał z opcji i zamówił kolejnych 15 pojazdów.

– W Mediolanie mamy łącznie już blisko 150 autobusów. Kolejne składane zamówienia są dowodem zaufania klienta do naszej marki – stwierdził Alberto Fiore, dyrektor zarządzający Solaris Italia S.r.I.

Mediolańskie Urbino electric są napędzane osiami ze zintegrowanymi silnikami trakcyjnymi o mocy 125 kW każdy. Energia elektryczna magazynowana jest w zestawie baterii typu Solaris High Energy o łącznej pojemności 240 kWh, a jej uzupełnianie odbywa się poprzez ładowarkę zabudowaną w pojeździe o mocy 70 kW.

Przewoźnik zamówił już kolejnych 15 autobusów z identyczną konfiguracją. Ich dostawa planowana jest na koniec bieżącego roku.

Autobus z systemem liczenia pasażerów

Klient ATM Milano skonfigurował swój pojazd w taki sposób, że znalazło się w nim 26 miejsc siedzących, z czego aż 14 dostępnych jest z niskiej podłogi. Wszystkim podróżującym komfort zapewnia klimatyzacja.

Jednym z elementów podnoszących standardy bezpieczeństwa jest rozbudowany system gaśniczy Fire Trace, obejmujący między innymi możliwość automatycznego gaszenia kontenera trakcyjnego. Przewoźnik z Mediolanu zamówił bardzo zaawansowany system monitoringu.

W jego skład wchodzi 9 kamer oraz kamera wsteczna, 10-calowy monitor na konsoli środkowej oraz rejestrator. Dodatkowo pojazd wyposażono w system liczenia pasażerów.

Polskie autobusy w Bergamo

W lutym tego roku polski producent dostarczył 12 elektrycznych Urbino 12 do Bergamo. Tym samym liczba napędzanych energią elektryczną bezemisyjnych Solarisów dostarczonych do Włoch wynosi 22.

- Cieszmy się, że możemy dostarczać bezemisyjne pojazdy wyposażone w najnowocześniejsze technologie. Elektromobilność to przyszłość transportu miejskiego - dodał dyrektor Solarisa.

Dla firmy Solaris, która do tej pory dostarczyła do Włoch ponad 900 pojazdów, zamówienia z Bergamo i Mediolanu to kolejny dowód na uznanie jakim cieszy się na tamtejszym rynku. Przypomnijmy, że to właśnie z Półwyspu Apenińskiego polski producent uzyskał największe w swej dotychczasowej historii zamówienie na 360 pojazdów InterUrbino dla firmy Cotral z rejonu Lacjum.

