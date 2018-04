Solaris znowu sporo zarobi. Gdynia kupi od firmy trolejbusy za 95 milionów

Fot. Solaris Bus&Coach olaris Bus & Coach to firma znana i ceniona na całym świecie, której historia sięga 1996 roku.

Solaris to firma o której ostatnio głośno w kontekście doniesień o jej sprzedaży na zagraniczny rynek. Spółka tymczasem zarobi krocie: dostarczy Gdyni trolejbusy. Umowa z producentem autobusów opiewa na kwotę 95 mln zł.

Gdynia podpisała kontrakt na dostawę 30 trolejbusów dla miasta przez Solaris Bus & Coach. Łączna wartość kontraktu to ok. 95 mln zł – podaje ISBnews.

Nowe modele trolejbusów – zarówno Trollino 12, jak i Trollino 18 obsłużą także te rejony miasta, gdzie dotąd było to niemożliwe, ze względu na brak trakcji. Zostaną wyposażone w dodatkowe baterie napędowe, które umożliwią im bezemisyjną jazdę poza trakcją przez kilkadziesiąt kilometrów.

W ramach umowy Solaris dostarczy miastu również same baterie, które umożliwią modernizację kolejnych 21 pojazdów. Odnowione trolejbusy również będą mogły jeździć poza trakcją przez ok. 15-20 km.

Firma dostarczy pierwsze pojazdy we wrześniu br., a zakończy transakcję wiosną 2019 roku. Trolejbusy mają być wyposażone m.in. w klimatyzację oraz kamery. Będą dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchu. Mają pomieścić dwa razy więcej pasażerów, a 1/3 wszystkich klientów tamtejszej komunikacji miejskiej ma korzystać z trolejbusów.

Modernizacja posiadanych przez miasto busów rozpocznie się wiosną br. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce nabyła trolejbus firmy już w 2000 roku.

Przypomnijmy, że o spółce jest ostatnio głośno w kontekście potencjalnej sprzedaży przez jej założycieli – Solange i Krzysztofa Olszewskich. Na razie mają badać opcję sprzedaży 100 proc. akcji, a według "Dziennika Gazety Prawnej" doradcą producenta będzie monachijska firma Goetzpartners. To może sugerować, że preferowany nabywca Solarisa mógłby pochodzić właśnie z Niemiec.

Przedstawiciele firmy obecnie nie chcą komentować doniesień o sprzedaży.

W money.pl pisaliśmy o potencjalnym przekazaniu Solarisa dzieciom państwa Olszewskich. Zapytaliśmy o to firmę, jednak w przesłanej nam odpowiedzi nie ustosunkowano się jednoznacznie do pytania. Przypomniano jedynie, że dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, którego właścicielami w 100 proc. są Państwo Solange i Krzysztof Olszewscy, "wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój oraz inwestycji w zasoby produkcyjne, sieć sprzedaży i serwisu".

Syn państwa Olszewskich, Jan w rozmowie z money.pl skomentował:

- Nigdy nie powiedziałem, że nie jestem zainteresowany sukcesją. Mimo tego, według medialnych doniesień, Solange i Krzysztof Olszewscy sprawdzają możliwość sprzedaży polskiego producenta autobusów.

- To decyzja mojej mamy, nie moja. Mama jest zdania, że powinienem mieć co najmniej 40 lat, żeby wrócić do firmy. Dlatego na razie rozwijam swój własny biznes – powiedział money.pl, Jan Olszewski.

Solaris Bus & Coach jest polskim producentem m.in. autobusów miejskich, trolejbusów oraz tramwajów. To firma znana i ceniona na całym świecie, której historia sięga 1996 roku. W tym czasie spółka zdążyła wyprodukować już ponad 16 tys. pojazdów, które obecnie jeżdżą po ulicach ponad 600 miast na całym świecie.