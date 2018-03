Spacer i stacja benzynowa. Tak Polacy spędzili pierwszą niedzielę z zakazem handlu

Fot. PKN Orlen/materiały prasowe

Przez ostatni rok średnio jedną niedzielę w miesiącu spędzali w galeriach handlowych. Jak się odnaleźli w ostatni weekend? Zakaz handlu w niedzielę ma zmienić życie Polaków. Badanie, które objęło ponad pół miliona użytkowników smartfonów pokazuje, że Polacy poszli na spacer i na stacje benzynowe.

Ponad 40 proc. z 511 221 osób, objętych badaniem, postanowiło skorzystać z pięknej pogody i wybrało 11 marca spacer lub plac zabaw. Ale aż 19 proc. wybrało stacje benzynowe. Wszyscy tankowali? Przypomnijmy, że stacje benzynowe to punkty, których zakaz handlu nie obowiązuje. Niektóre, takie jak Lotos czy Orlen, zamierzają nawet na nowych przepisach zarobić i planują zwiększenie oferty produktów.

Co jeszcze pokazuje badanie firmy Selectivv Mobile House? Dużą aktywność na smartfonach w tym dniu. W niedzielę 11 marca wzrosła dwukrotnie, o 27 proc. zwiększyło się użytkowanie aplikacji VOD.

Zgodnie z harmonogramem, przed nami jeszcze 22 niedziele bez handlu w tym roku. W przyszłym już tylko jedna w miesiącu będzie handlowa, a w 2020 – sprzedawać będzie można tylko siedem niedziel w roku.

Czy handel przeniesie się do sieci? 11 marca tylko 3 proc. korzystało z tej formy zakupów. W porównaniu z poprzednimi niedzielami to wzrost jedynie o 5 proc.

- Z naszych informacji wynika, że osoby przyzwyczajone do zakupów w niedzielę nie zaczęły masowo korzystać z e-commerce – mówi Dominika Karbowska z Selectivv Mobile House. Z kolei pięciokrotnie wzrosła liczba osób, które wybrały się na spacer, odwiedziły parki i place zabaw. Niewątpliwie przyczyniła się do tego ładna pogoda. Było to pierwszy ciepły weekend od dłuższego czasu.

Firma sprawdziła także, jak wyglądał ruch na stacjach benzynowych. Ich pracownicy mieli co robić. Odnotowano wzrost aż o ponad 300 proc.

