OPZZ ostro reaguje na wypowiedzi wiceministra. Apeluje do wszystkich posłów PiS

Rośnie napięcie między związkowcami PLL LOT, władzami spółki i stroną rządową. Na sugestie wiceministra o możliwości karania za nawoływanie do strajku, błyskawicznie zareagował OPZZ. Piotr Szumlewicz ze związku mówi o arogancji władzy i groźbie dalszej eskalacji konfliktu.

"Z dużym zdziwieniem i rozczarowaniem przyjęliśmy deklarację wiceministra infrastruktury, Mikołaja Wilda, który publicznie zagroził sankcjami protestującym związkowcom PLL LOT" - pisze w oficjalnym oświadczeniu Piotr Szumlewicz, przewodniczący rady OPZZ województwa mazowieckiego. Wypowiedzi Wilda nazywa "skandalem".

Przypomnijmy, że po kilku tygodniach milczenia, rząd w końcu zaczyna mówić o proteście pracowników PLL LOT. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild w Radiu Zet zasugerował sprawdzenie, jakie straty przyniosła państwowej spółce groźba strajku i zasugerował ewentualne ukaranie winnych.

- Trzeba się pochylić nad szkodami, które LOT poniósł w wyniku nawoływania do bezprawnych działań - mówił o groźbie strajku Wild, po czy dodał, że "pozostaje się zastanowić, jakie z tego konsekwencje wyciągnąć”.

Piotr Szumlewicz podkreśla, że prawo do protestów, w tym prawo do strajku, jest wpisane w Konstytucję RP i ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Według niego groźby kierowane ze strony wysokich urzędników państwowych wobec związków (tym bardziej działających u narodowego przewoźnika) są sprzeczne z polskim prawem i z deklaracjami wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości.

"Aroganckie wypowiedzi prezesa spółki PLL LOT, jak też wiceministra Wilda, nie sprzyjają osiągnięciu porozumienia i mogą przyczynić się do dalszej eskalacji konfliktu. W związku z konfrontacyjnymi wypowiedziami przedstawiciela rządu i obojętnością premiera Mateusza Morawieckiego, wysłaliśmy pisma z apelem o interwencję w sprawie do wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości" - wskazuje przewodniczący rady OPZZ.

Zaapelował też o interwencję do partii opozycyjnych, wskazując, że pracownicy PLL LOT czują się oszukani przez obecną ekipę rządzącą i domagają się dotrzymania obietnic z kampanii wyborczej.

Mazowieckie struktury OPZZ niezmiennie domagają się dymisji prezesa LOT Rafała Milczarskiego i likwidacji umów śmieciowych w PLL LOT. Według związkowców, obecna polityka zarządu LOT jest destrukcyjna dla pracowników i groźna dla pasażerów.

Pracownicy PLL LOT, którzy grozili rozpoczęciem strajku 1 maja, ostatecznie go nie rozpoczęli. Nie znaczy to, że odpuścili zarządowi. Oczekują, że do połowy miesiąca otrzymają konkretną propozycję rozwiązania konfliktu. Jeśli tak się nie stanie, są gotowi strajkować.

