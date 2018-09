Pechowy tunel w Świnoujściu. Podpisanie umowy znowu przesunięte

Fot. Ministerstwo Rozwoju Podpisanie umowy z nowym konsorcjum wciąż się przesuwa. Mieszkańcy się denerwują, władze wskazują nowy termin

Tunel w Świnoujściu miał połączyć miasto z resztą kraju. Miał być dawno w budowie, a podpisanie umowy znowu przesunięto. Mieszkańcy się denerwują, władze uspokajają. A o oryginalnym terminie rozpoczęcia prac przypominają breloczki z napisem "Budowa tunelu - zaczynamy 5 lipca!".

Umowa na rozpoczęcie prac z konsorcjum z firmą PORR na czele miała zostać podpisana 11 września. Nowy termin to 17 września. Skąd poślizg? Wiceprezydent miasta Barbara Michalska tłumaczy w rozmowie z money.pl to "problemami z uzyskaniem gwarancji należytego wykonania budowy". Zapewnia jednak, że rozmowy konsorcjum z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi są na dobrej drodze. I zaprasza na 17 września na podpisanie umowy i na konferencję.

Mieszkańcy jednak niekoniecznie w to wierzą, bo do problemów z inwestycją są już przyzwyczajeni. Na tunel czekają już kilka dekad. Centrum miasta jest położone na wyspie Wolin i jedynym sposobem na przeprawę są promy. Na dostanie się do miasta trzeba więc czekać czasem i kilka godzin. Wyglądało jednak na to, że tunel w Świnoujściu wreszcie zostanie wybudowany. W czerwcu projekt dostał zielone światło od Komisji Europejskiej, wydawało się, że więc firma Astaldi, która wydała przetarg na budowę, szybko weźmie się do pracy.

Jednak jak tłumaczyła wtedy money.pl wiceprezydent Michalska, przedstawiciele firmy przestali odbierać po prostu telefony. Na początku sierpnia włoska firma powiedziała, że projektu jednak nie wykona. Wśród oficjalnych przyczyn wymienianych przez firmę był na przykład brak rąk do pracy w regionie i brak materiałów. Władze Świnoujścia były w szoku, ale szybko znalazły alternatywne konsorcjum z austriacką firmą PORR na czele.

Czytaj też: Mapa budowy dróg. Tymi drogami pojedziemy jeszcze w 2018 roku

Tańszy prąd i gaz dzięki innowacjom. Zobacz wideo:

Tunel w Świnoujściu. O 5 lipca przypominają ciągle breloczki

Jeśli umowa rzeczywiście zostanie podpisana we wrześniu, to prace powinny się zakończyć w ciągu 48 miesięcy. To ciągle wystarczy, by wyrobić się z terminem. Projekt powinien być ukończony w 2023 roku, jeśli nie zostanie - mogą przepaść unijne środki na budowę.

Mieszkańcy miasta są coraz bardziej zdenerwowani, a symbolem chaosu i niespełnionych obietnic stały się breloczki. Gadżety z napisem "Budowa tunelu - zaczynamy :)" i datą 5 lipca 2018 r. zostały wyprodukowane w masowych ilościach. Są i inne akcesoria promocyjne z datą 5 lipca - na przykład kaski czy kapsle.



Fot. iŚwinoujście.pl

Zapytaliśmy o gadżety wiceprezydent Świnoujścia. Mówi, że za wszystko zapłaciła firma Astaldi. A gadżety, nawet jeśli są z nieaktualną datą, i tak się przecież przydadzą. Bo razem z breloczkami w gadżetach są żetony, które można włożyć do sklepowych wózków zamiast monet.

- To taki prezent, który dostaliśmy od nich na koniec współpracy - uśmiecha się gorzko wiceprezydent. Włosi jednak musieli zostawić w Świnoujściu znacznie więcej niż tylko reklamowe gadżety. Przez odstąpienie od budowy, konsorcjum musiało zapłacić miastu wadium w wysokości 10 mln zł. Pieniądze do Świnoujścia już wpłynęły.

Czytaj też: Kierowcy się męczą, na tunel jeszcze poczekają. W Świnoujściu znaleźli nowego wykonawcę

Mieszkańcy miasta, z którymi rozmawiał money.pl, są coraz bardziej zniecierpliwieni przesuwającą się budową, która ma niezwykle istotne znaczenie dla regionu. - Jeśli budowa nie ruszy teraz, przed wyborami samorządowymi, to nie ruszy chyba już nigdy - mówi nam jeden z nich.

Koszt całej inwestycji w Świnoujściu to 900 mln zł. Unijne dofinansowanie ma wynieść z tego 776 milionów złotych. Droga obejmie odcinek o długości 3,4 km, ale sam tunel będzie miał 1,44 km. Droga ma mieć przepustowość 15-20 tys. aut na dobę. Inżynierem kontraktu budowy będzie konsorcjum Sweco Consulting.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl