Twisto rozpoczyna działalność w Polsce. Zacznie od małych e-sklepów

Fot. PAP/DPA Peter Steffen Rozwiązanie "kup teraz, zapłać później" oferowane przez Twisto to propozycja zarówno dla sklepów internetowych, jak i klientów

Nowatorski system z Czech zaczyna działalność w Polsce w tym tygodniu, poinformował dyrektor Twisto w Polsce Krzysztof Blinowski. Firma zamierza zdobyć pozycję czołowego dostawcy płatności internetowych w regionie.

- W pierwszej fazie zaczynamy od małych e-sklepów, ale rozmawiamy również z największymi sklepami internetowymi działającymi w kraju. Z partnerem strategicznym - ING BSK pracujemy nad obecnością w rozwiązaniach banku, ale w przyszłości będziemy rozwijać się również w niezależnych rozwiązaniach e-commerce - powiedział Blinowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Czytaj również: ING BSK startuje wkrótce z Twisto, pracuje nad kolejnymi projektami startup

- Twisto to nie zwykła metoda płatności, ale optymalizacja procesów zakupowych przez płynną płatność. Pozycjonujemy się jako nowy sposób kupowania, a nie metoda płatności. Porównujemy się do zakupu stacjonarnego, gdzie można towar obejrzeć, przymierzyć. Twisto to usługa umożliwiająca zweryfikowanie towaru przed płatnością" - dodał dyrektor Twisto w Polsce.

W dalszej perspektywie zapowiedział rozwój oferty w Polsce w kierunku produktów kredytowych.

Wcześniej CEO Twisto Michal Smida zaznaczał, że celem spółki jest zdobycie pozycji czołowego dostawcy płatności internetowych w regionie, a obsługując Polskę i Czechy firma ma dostęp do rynku z ok. 50 mln potencjalnych użytkowników.

Zobacz też: "Kup teraz, zapłać później". Nowatorski system z Czech wejdzie u nas w 2018 roku

Udziałowcem Twisto Polska jest ING Bank Śląski, który razem z czeską spółką chce wprowadzić na polski rynek system odroczonych płatności internetowych. ING zapowiedział, że płatności Twisto udostępni w przygotowanej przez bank kompleksowej bramce płatniczej imoje.

Bartkiewicz: proszę nie wrzucać wszystkich banków do jednego worka

Rozwiązanie "kup teraz, zapłać później" oferowane przez Twisto to propozycja zarówno dla sklepów internetowych, jak i klientów. Dzięki nowej usłudze sklepy online mają zwiększyć swój przychód poprzez wyższą konwersję sprzedaży oraz większą średnią wartość koszyka.

Za rozwiązaniem stoi Nikita - silnik zarządzania ryzykiem. Dzięki wykorzystaniu technologii big data oraz machine learning, Nikita potrafi ocenić zdolność kredytową klienta w czasie mierzonym w milisekundach.

Pod koniec września ub.r. ING BSK uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką Twisto Payments.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl