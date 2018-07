Rower zamiast auta zastępczego. Ubezpieczeni kierowcy dostaną wybór

Fot. tejvanphoto/cc/flickr Czy jednak kierowcy przystaną na propozycję zmienienia czterech kółek na dwa?

Na niecodzienną opcję mogą zdecydować się kierowcy, którzy w ubezpieczeniu mają wpisane prawo do auta zastępczego. Ubezpieczyciel sprezentuje im rower.

Samochód w naprawie, ale ubezpieczenie obejmuje auto zastępcze? To znana i często stosowana opcja przez ubezpieczycieli. Zamiast samochodu jednak kierowca może dostać rower. To pomysł PZU w ramach działań na rzecz społecznej odpowiedzialnego biznesu – pisze Radio Zet.

Czy jednak kierowcy przystaną na propozycję zmienienia czterech kółek na dwa? Ubezpieczyciel kusi kierowców tym, że rower ubezpieczony dostanie na własność.

Ubezpieczyciele szukają sposobów na przyciągnięcie klientów nie tylko ofertą, ale i niecodzienną akcją. Na przykład od połowy czerwca Link4 przymyka oko na wakacyjnego drinka.

Co to oznacza? Ubezpieczenia turystyczne zwykle mają klauzulę wyłączającą roszczenia wypłaty w momencie kiedy do zdarzenia doszło po spożyciu alkoholu. W tej akcji firma znosi ten zapis i zorganizuje pomoc i pokryje koszty leczenia, nawet jeśli poszkodowany wcześniej wypił lampkę wina.

Z kolei Ego Hestia od pewnego czasu współpracuje na przykład z twórcą aplikacji Yanosik i młodym kierowcom, którzy dzięki zapisom GPS udowodnią, że jeździ bezpiecznie, uzyska niższą składkę.

