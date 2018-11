Ukraińskie zagrożenie dla producentów jaj z Polski

Branża uważa, że systematyczne zwiększanie ukraińskiej obecności na Łotwie doprowadzi do istotnego spadku konkurencyjności polskich jaj na rynkach państw należących do Unii Europejskiej.

- Pojawiły się doniesienia, że przedsiębiorstwo planuje budowę pierwszego zakładu produkcyjnego na przestrzeni półtora do dwóch lat. W ramach kompleksu produkcyjnego najpierw powstałyby kurniki o obsadzie do trzech milionów kur niosek, a w dalszym etapie potencjał produkcyjny wzrósłby do możliwej obsady sześciu milionów towarowych kur niosek – dodaje Gawrońska.