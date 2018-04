Ustawa o obniżeniu pensji parlamentarzystów. Posłowie nadal będą nieźle zarabiać

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER PiS obniży poselskie pensje o ok. 1000 złotych netto

Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy, dotyczącej obniżenia wynagrodzeń posłów i senatorów. Podstawa pensji parlamentarzystów ma być mniejsza o 20 proc. Posłowie PO i Nowoczesnej nie głosowali nad projektem.



Miesięczne wynagrodzenie posłów to prawie 10 tys. zł brutto (6 958,82 netto). To właśnie ta kwota, zgodnie z projektem ustawy, ma zostać zmniejszona o 20 proc. Zamiast 9892,30 będzie wynosić 7913,84 brutto (5580,25 netto).

Pensja zasadnicza będzie zatem o ponad 1000 zł niższa. Ale miesięczne wynagrodzenie to nie tylko podstawowe uposażenie. Każdy poseł otrzymuje też dietę, czyli pieniądze, które może wydać na dowolny cel związany z pełnieniem swojej funkcji, np. dojazdy, wyżywienie, pokrycie kosztów spotkań z wyborcami, etc. Dieta to 2473,08 zł brutto, z czego 2280 zł to kwota wolna od podatku.

Na konta posłów, po wprowadzeniu zmian, trafi zatem ponad 7800 zł. Ale to jeszcze nie wszystko. Do pensji posłów dolicza się również dodatki funkcyjne.

Czytaj też: Młodzi prawnicy gorzko o swojej sytuacji. "Nawet koleżanka po etnologii ma wyższą pensję"

Za stanowisko przewodniczącego komisji poseł dostaje dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia, co po obniżeniu stałej pensji daje 1582 zł brutto. Analogicznie, za wiceprzewodniczącego poseł otrzyma 15 proc. pensji (1118 zł brutto), a za przewodniczącego podkomisji stałej - 5 proc. (791 zł brutto).

Dodatków posłowie mogą pobierać kilka. Maksymalnie do miesięcznego wynagrodzenia można doliczyć 35 proc.

Oglądaj też: Kaczyński obniży pensje posłom. "To populizm"

I tak poseł PiS Włodzimierz Bernacki, który jest przewodniczącym komisji regulaminowej i wiceprzewodniczącym komisji etyki, teraz do swojej pensji dolicza 3462 zł brutto. Jeśli ustawa obniżająca pensje wejdzie w życie, będzie to "tylko" 2769 zł. Na rękę poseł będzie więc zarabiał nie 9371, a 7471 zł. Do tego ok. 2300 zł diety poselskiej. Razem prawie 10 tys. zł.

W takiej samej sytuacji będzie poseł Marek Opioła, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji ds. służb specjalnych i wiceprzewodniczącym komisji regulaminowej. Nieco mniej zarobi Paweł Trzaskowski, który jest wiceprzewodniczącym komisji ds. Unii Europejskiej. Zamiast ok. 7 900 zł, zarobi około 6 400 zł netto. Razem z dietą to około 9 tys. zł miesięcznie.

Jarosław Kaczyński, który jest członkiem tylko jednej sejmowej komisji, zarabia netto około 6 900 zł. Po obniżce, którą sam zaproponował, będzie to niecałe 5 600 zł. Razem z dietą to około 7 800 zł. To jednak nie wszystkie pieniądze, które miesięcznie dostaje prezes PiS. Od kwietnia 2016 r., Kaczyński pobiera emeryturę (ok. 2300 netto). Razem - około 10 100 zł. Przed obniżką zarabiał 1400 zł więcej.

Pensja, dodatki i dieta to nie jedyne finansowe profity, na które mogą liczyć posłowie. Co miesiąc każdy z nich dostaje 14 200 zł. jako ryczałt na prowadzenie biur poselskich. Posłowie, którzy nie są zameldowani w Warszawie, mogą otrzymać 2500 zł dodatku, na wynajęcie mieszkania w stolicy oraz zwrot kosztów noclegów poza miejscem stałego zamieszkania i poza Warszawą, związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, w wysokości do 7 600 zł rocznie.

Czytaj też: Zarobki Jarosława Kaczyńskiego. Zwykły radca prawny może tylko o takich pomarzyć

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl