PiS szuka winnych rozszczelnienia systemu podatkowego. Sama Szydło poparła uchylenie sankcji w VAT

Przepisy, które później przyczyniły się do rosnącej dziury podatkowej, proponował już 2006 r. rząd PiS-LPR-Samoobrona. Choć ostatecznie ustawę poprawiła i wprowadziła koalicja PO-PSL, to uchylenie sankcji za niepłacenie podatków poparło 400 posłów z każdej opcji, w tym również obecna premier Beata Szydło.

Uszczelnienie systemu podatkowego to jeden z filarów działań obecnego wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego. PiS ma już w tym zakresie sukcesy. Jak pisaliśmy w money.pl, tak wielkich wzrostów dochodów państwa nie było nigdy w historii. Tylko w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2017 r. do budżetu wpłynęło o ponad 10 mld zł więcej z podatków pośrednich niż rok wcześniej. A jak zapowiedział Morawiecki, w tym roku będzie możliwe uszczelnienie VAT na około 20 mld zł.

Politycy PiS głośno zastanawiają się, jak to możliwe, że w 2008 i 2009 r. zniknęła sankcja w VAT. To ustawowa kara wysokości 30 proc. za niezapłacony podatek. Pytał o to na antenie TVP między innymi wiceminister finansów Leszek Skiba. Odpowiedź dał "Dziennik Gazeta Prawna", którego dziennikarz prześledził archiwa sejmowe, analizując proces legislacyjny.

Kłopotliwym dla PiS może się okazać fakt, że przy psuciu systemu podatkowego miał on czynny udział. Właściwie zapoczątkował rozszczelnienie systemu. Jak dowodzi "DGP", projekt ustawy usuwający sankcję w VAT powstał już w rządzie PiS-LPR-Samoobrona. Oficjalnie przedstawiony został 2006 r.

Nie udało się go wprowadzić w życie, gdyż w przyśpieszonych wyborach PiS stracił władzę na rzecz PO-PSL. Nowa ekipa podjęła porzucony projekt i po pewnych zmianach przywróciła pod obrady.

Pomysł likwidacji sankcji znalazł się jednak nie tylko w projekcie rządowym, ale i w zgłoszone niezależnych inicjatyw posłów z PO, PiS i komisji Przyjazne Państwo. Sejm ostatecznie uchylił tę karę za niepłacenie VAT. Rozwiązanie to poparli niemal wszyscy posłowie różnych opcji. Jak sprawdził "DGP" również ówczesna poseł, a dziś premier Beata Szydło.

PiS przywraca sankcje

Po uzyskaniu samodzielnych rządów ekipa PiS decyzją ministra finansów Pawła Szałamachy przywraca sankcje do ustawy o VAT. Pod koniec 2016 r. skierował on projekt do Sejmu, a przepisy funkcjonują od początku tego roku.

Rewolucja w kontroli podatku VAT

Nowe prawo jeszcze zaostrza przepisy, bo poza 30 proc. sankcją VAT dołożono sankcję 100 proc. Na tę karę narazi się podatnik, który zawyżył kwotę zwrotu podatku lub zaniży kwotę podatku do zapłacenia.

Dodatkowo udało się ograniczyć plagę lewych faktur. Przypomnijmy, że za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł grozi kara 25 lat więzienia.

Uszczelnianie systemu

- Uszczelnienie podatku VAT w 2018 r. musi dać dwadzieścia kilka, trzydzieści miliardów złotych - zapowiadał w połowie roku wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak przypomniał, w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 40 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Dobre wyniki to efekt kolejnych zmian w prawie, jakie przyniosły rządy PiS. Jak pisaliśmy w money.pl, od 1 stycznia 2017 r. firmy nie mogą rozliczać VAT-u kwartalnie z wyjątkiem w postaci tzw. małych podatników (do 1,2 mln euro rocznych obrotów).

Zmianę wprowadzono, by utrudnić nadużycia przedsiębiorcom, którzy wykorzystywali różnicę w terminach rozliczeń dostawcy (kwartalne) i odbiorcy (miesięczne). Przed upływem kolejnego kwartału nieuczciwi dostawcy znikali, nie płacąc podatku, a urzędy skarbowe musiały zwracać podatek nabywcy.

Zmiana spowodowała, że rozliczenia podatku, które przedtem odbywały się po trzech miesiącach roku, teraz z konieczności są robione co miesiąc - co tłumaczyliśmy na łamach money.pl.

W uszczelnienie podatków pomogły więc regulacje dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak również regulacje dotyczące transportu towarów wrażliwych, czyli utworzenie tzw. Pakietu Paliwowego. Duża nowelizacja VAT, która wprowadza z kolei m.in. rozwiązania, zgodnie z którymi możliwe jest automatyczne wykreślenie podatników VAT.