Wczoraj ogłaszano sukces ws. drogi Via Baltica. Dzis KIO studzi optymizm

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta Ciężki sprzęt nie zdążył nawet wyjechać na plac budowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma szczęścia. Gdy wydawało się, że przygotowania do budowy podlaskiej części drogi Via Baltica są na finiszu, Krajowa Izba Odwoławcza zablokowała jeden z rozstrzygniętych przetargów.

Postanowienie KIO, która nakazała unieważnienie wyniku przetargu na budowę fragmentu drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, to efekt skargi, w której stwierdzono, że wybrana firma nie spełnia warunków. Zwycięzca, czyli Impresa Pizzarott, został oskarżony o to, że jego personel nie posiada wystarczającego doświadczenia.

O decyzji Krajowej Izby Odwoławczej poinformowała w rozmowie z portalem wnp.pl jej rzecznik Magdalena Grabarczyk. Teraz GDDKiA musi powtórzyć proces wyboru najkorzystniejszej oferty oraz poprosić pierwotnego zwycięzcę o wyjaśnienia.

Moment ujawnienia informacji o wyniku postępowania przez KIO był wyjątkowo nieszczęśliwy dla przedstawicieli GDDKiA. Dzień wcześniej szef białostockiego oddziału w towarzystwie podlaskich polityków PiS zapowiadał, że wszystkie umowy na budowę całości podlaskiej części drogi Via Baltica zostaną podpisane do końca marca. Cała trasa miała powstać do 2021 r.



Przebieg S61, czyli podlaskiej części Via Baltiki, GDDKiA

W trakcie tej samej konferencji przekazano inną informację równie istotną dla kierowców. Chodzi o zakończenie budowy całości trasy ekspresowej S8 od Białegostoku do Warszawy. Podróżujący powinni pojechać nią bez przeszkód najpóźniej z końcem tego roku.