Kolejny cios w Vistal Gdynia. PZU wstrzymuje gwarancje

Fot. Vistal Gdynia Majątek Ryszarda Matyki, prezesa i głównego właściciela Vistalu Gdynia, uszczuplił się o 27 mln zł

Do problemów Vistalu Gdynia, dużej firmy budującej mosty, dorzucił się jeszcze największy ubezpieczyciel w kraju. Po wnioskach o upadłość ze strony wierzycieli spółek zależnych, wypowiedzeniu umowy kredytowej przez PKO BP, w piątek gwarancje wstrzymał PZU. Akcje Vistalu osiągnęły w piątek historyczne dno.

W piątek zarząd Vistalu Gdynia podał, że PZU podjął decyzję o wstrzymaniu udzielania nowych gwarancji ubezpieczeniowych. To kolejny epizod katastrofalnego tygodnia dla spółki, która przez lata informowała prawie wyłącznie o zyskach.

Spółka zajmuje się produkcją wielkich konstrukcji stalowych, w tym budową mostów, rurociągów i platform wiertniczych. Zaledwie miesiąc temu podpisała kontrakt na budowę wiaduktu w Elblągu za 35 mln zł, a pod koniec sierpnia umowę na budowę trzech mostów w Norwegii za 23 mln zł. W Warszawie znana jest z budowy wielkich, tunelowych, szklanych ekranów akustycznych wzdłuż trasy AK, czyli S8/S2.

Zobacz również: PZU szuka polskiego Skype'a

Po serii złych informacji, w kilka dni kurs spółki zszedł z poziomu powyżej 5 zł do 1,55 zł w ostatni piątek. Wartość giełdowa spółki spadła do zaledwie 22 mln zł z 84 mln zł na koniec sierpnia. Majątek największego akcjonariusza - Ryszarda Matyki, który ma 53 proc. akcji - uszczuplony został w ten sposób o 27 mln zł w tydzień. 18 proc. akcji Bożeny Matyki warte są o 9 mln zł mniej.

Notowania akcji Vistalu Gdynia od początku września





Zaczęło się od wiadomości, że spółka musi zaktualizować wyceny szeregu kontraktów, a to obniży jej wynik brutto w tym półroczu o aż 88 mln zł.

Potem przyszły wnioski o ogłoszenie upadłości spółek zależnych: Vistal Eko i Vistal Offshore. Wierzyciele domagają się zwrotu odpowiednio 841 tys. zł i 112,6 tys. zł. Zarząd Vistalu Gdynia deklarował, że zamierza uregulować te wierzytelności.

W piątek pojawiła się jedna pocieszająca wiadomość. Wniosek o upadłość Vistal Eko został cofnięty.

Zarząd ma zamiar pozbyć się części aktywów i rozmawia z bankami, które ruszyły do wypowiadania umów kredytowych. PKO BP wypowiedział pożyczkę na 9 mln zł, a spółka ma czas by ją spłacić zaledwie do 15 października. ING Bank Śląski zablokował dostępność limitów kredytowych udostępnionych na rzecz Vistal Construction oraz Vistal Eko. Credit Agricole Bank Polska zawiadomił o zamiarze zaliczania kwot otrzymywanych od dłużników spółki na spłatę zadłużenia z tytułu umowy kredytu z bankiem.

Sprawa dotyczy przy tym spółki, która przez lata przynosiła zyski. W historii giełdowej od czterech lat tylko jeden kwartał był na minusie.

Kwartalne wyniki netto grupy Vistal Gdynia (tys. zł)





Problemem była jednak płynność, która już niejedną spółkę doprowadziła do upadłości, mimo formalnie osiąganych zysków. W raporcie za pierwszy kwartał b.r. podano, że przy zysku netto 4,4 mln zł, grupie Vistal Gdynia ubyło 18,5 mln zł środków pieniężnych, głównie na działalności operacyjnej.

Większość przychodów spółki pochodzi od klientów zagranicznych - głównie z krajów skandynawskich, w tym Norwegii. Jak wynika z raportu finansowego za 2016 r., kontrahenci zagraniczni zapewnili spółce 70 proc. przychodów.

Umocnienie złotego, który zyskał względem korony norweskiej prawie 6 proc. w ciągu roku, mogło być problemem dla firmy, która koszty rozlicza w złotym, a przychody w walutach obcych. Do tego znacząco w górę poszły ceny stali - o około 20-25 proc. w ciągu roku wg Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.