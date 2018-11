- Zalogowanych osób, które interesują się tym, jest ponad 50 tys. - powiedział Kowalczyk w programie "Kwadrans Polityczny" w TVP. - Oznacza to tyle, że one są potencjalnymi beneficjentami, czyli za chwilę pewnie złożą wnioski - stwierdził.

- Program "Czyste Powietrze" jest obliczony na 10 lat. To znaczy, po 5-6 latach będzie już widać efekty, bo my szacujemy, że po 10 latach zredukujemy emisję o 80 proc. No więc po 5, czy 6 latach też już będzie widoczna poprawa - zapewnił minister. - Ten program, mam nadzieję, wyeliminuje całkowicie tę niską emisję - dodał.